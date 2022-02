Con mano dura Biden empezó sanciones económicas al Kremlin

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció las primeras sanciones económicas directas contra el Kremlin como reacción a la autorización del presidente ruso, Vladimir Putin, de enviar tropas rusas a las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk y al reconocimiento de su independencia.

Estados Unidos, y varios otros países, así como la Unión Europea, lanzaron este martes 22 de febrero la primera de lo que, según la Casa Blanca, podría ser una cascada cada vez más amplia de sanciones financieras y económicas por las acciones de Rusia contra Ucrania.

En el caso de Washington, el primer paquete de sanciones golpeó a dos grandes instituciones financieras rusas, el VEB (uno de los principales bancos de inversión y desarrollo de Rusia) y el banco militar (PSB), considerado fundamental para el sector de defensa ruso, ambos considerados especialmente cruciales para el Kremlin y el Ejército.

Otra medida limita el poder de Rusia para recaudar dinero en el extranjero. "Hemos cortado al Gobierno de Rusia la financiación occidental. Ya no puede recaudar dinero de Occidente y tampoco puede negociar su nueva deuda en nuestros mercados o en los mercados europeos", explicó el presidente Joe Biden.

Una sanción más, que todavía no ha sido detallada, estará dirigida a los miembros del círculo íntimo del presidente ruso, Vladimir Putin y sus familias.

Pero Estados Unidos no fue el único que dio pasos no militares para intentar disuadir a Rusia de una eventual invasión a Ucrania.

Alemania suspende proceso de certificación de Nord Stream 2

Este recién construido -y nunca operado- gasoducto es un proyecto multimillonario de la compañía energética rusa Gazprom y otras empresas europeas, que duplicaría el envío de gas natural de Rusia a los lucrativos mercados de Europa.

Ha sido uno de los principales objetivos de la Administración Biden, que dice que el proyecto fue un error estratégico desde el principio, aumentando el poder político de Putin sobre Europa al prolongar su dependencia del gas natural ruso.

La consecuencia, según el Kremlin, es un aumento de precios del gas. "¡Bienvenido al nuevo mundo feliz donde los europeos muy pronto pagarán 2.000 euros por 1.000 metros cúbicos de gas natural!".

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 22, 2022