Casi se mata: la terrible caída de Marbelle en un concierto

La reina de la tecnocarrilera retomó sus shows después de haber brillado entre los 10 finalistas de MasterChef Celebrity, pero convertirse en el eliminado número 16 del concurso. Durante un show en Medellín, la artista se cayó mientras entonaba su éxito Adicta al dolor. “Aquí está” escribió la cantante para mostrar el video donde se cae en pleno escenario y recibe ayuda de varios integrantes de su equipo.

Marbelle también utilizó sus redes sociales para burlarse de su caída y calificarla como un oso. “Me sucedió algo muy chistoso y especial porque nunca me había sucedido” continuó la autora de Collar de perlas para luego mostrar un morado de los que le dejó el tropiezo. “Hoy, por primera vez en mi vida, me caí en el escenario. Nunca había pasado un oso. Apatanadamente no me pegué duro y no me doblé el pie, que era lo que tenía miedo que sucediera” finalizó la cantante.

