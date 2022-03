Carta de un filósofo al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro

Por: Pedro Pérez |

marzo 14, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Respetado señor presidente:

Tuve la fortuna de ser publicado en un periódico de Colombia llamado Las2orillas y en una ocasión escribí “palabras de un filósofo colombiano a la humanidad”, exactamente el 10 de septiembre del 2020.

-Publicidad.-

En aquella oportunidad indicaba que la pandemia debería hacernos reflexionar y que cuando pasáramos esta dificultad y calamidad, nuestras vidas serían distintas porque tendríamos que replantearnos el modo en que estábamos viviendo y tratando a nuestro planeta.

Hoy, que aún no lo hemos superado y las cosas se empeoran la pobreza se agudizó, el planeta sigue siendo explotado como si fuera infinito; el cambio climático afecta a miles de personas en el mundo, el capitalismo nos sigue pasando la factura como si fuéramos nosotros los responsables de la crisis, los sistemas capitalistas, comerciales y los banqueros sin alma destrozan a la humanidad por doquier.

Publicidad.

Los políticos de turno aprovecharon la pandemia para aprobar leyes que aumentaran a sus riquezas, se intensificaron los bloqueos y las amenazas, que hoy tienen en conflicto a dos partes de Rusia (aunque esto se estaba planeando desde hace muchos años), no es nuevo, pero sí había sido invisibilizado por los medios hegemónicos. (1)

Bien, señor presidente: con mis tristes y humildes medios con que cuento para informarme de lo que ocurre en el mundo, lo he escuchado y lo he observado en su alocución; porque escucho y veo Telesur. (2)

En su alocución del día 7 y 8 de marzo del 2022 nos indicaba que una “delegación de los Estados Unidos lo visitó a usted directamente en palacio”. Creo intuir que este es un gran momento no solo para su país, sino para Latinoamérica; no tanto por la visita, sino porque ahora es el momento que ellos indiquen y aclaren muchas cosas; y supongo que a partir de este análisis de sinceridad y diálogo se derivaren las políticas que se consideren necesarias de cara a una construcción de la democracia y el respeto por la autodeterminación de los pueblos.

Señor presidente: yo extranjero, pero latinoamericano, reflexiono desde mi humilde país, y creo en mi deber moral, indicar algunas cosas que considero, y que humilde mente pongo a consideración, porque como ciudadano de a pie en este país y en el mundo y especialmente en mi América Latina, lo que ocurra con un país latinoamericano ocurre con todos nosotros, pues somos de raíces iguales, por eso la palabra “hermano” es y debe ser cierta siempre.

Considero desde mi mirada, que la visita de los diplomáticos norteamericanos deja muchas interrogantes, que deben ser clarificados y anunciados al mundo entre ellos:

1. Si la visita diplomática fue realizada en Venezuela, en la casa presidencial con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, significa que el señor Juan Guaidó no representa a ningún presidente interino, lo cual, deben indicarlo públicamente, para que al interior del país, y la opinión pública internacional al igual que la oposición tenga claridad sobre esta posición de los diplomáticos norteamericanos, al no ser consultados y dejados de lado; al reconocer que usted señor presidente, es quien los recibió.

2. Se intuye, y es lo que se dice en algunos análisis: que los diplomáticos norteamericanos buscan acercamientos ante la crisis por el conflicto que desafortunadamente se desarrolla en Rusia, pues ellos importan petróleo y otros productos, que ponen a su economía en dificultades, sin desconocer, que a la vez los norteamericanos están vendiendo gas a mas altos precios a Europa. Luego señor presidente, si esta es la razón que los obliga a acudir a su país, me parece que es una acto de mezquindad y falsedad (3) , porque mientras ellos puedan tener los recursos energéticos, hacen de las otras naciones lo que ellos deseen (4). Significa señor presidente que si ustedes no tuvieran esas grandes riquezas de petróleo y gas entonces ¿cuantas más medidas de bloqueo tendrían que estar soportando, ustedes hoy (5)?

3. De ser así, el acto sincero de conversación con la diplomacia norteamericana debe empezar por devolver el oro incautado en Inglaterra (6), las refinerías confiscadas en los estados unidos, la devolución del dinero incautado para la compra de vacunas de la covid-19. deben explicar el plan de invasión que se quiso realizar por la frontera con la supuesta ayuda humanitaria, deben explicar la presencia de norteamericanos contratados y que fueron arrestados por ustedes, debe explicar cada uno de los bloqueos realizados, por ejemplo: recuerdo de un buque que traía ¿combustible o alimentos? y que no dejaron pasar. “ustedes tienen la información más precisa y exacta” que nosotros, que solo podemos acceder a aquello a lo cual nos permiten. se debe explicar quién y quienes organizan el famoso cerco diplomático (7), y que… con la visita realizada por esta delegación quedan en entre dicho, pues fueron utilizados como títeres, y ahora son ignorados en la conversación.

4. Señor presidente, es usted ahora el que exige respuestas claras y contundentes; y no solo eso, sino acciones precisas, pues si esta es la razón de la visita diplomática, usted ahora es quien indica en américa latina, como es que se puede y debe respetar la dignidad de los pueblos; pues si ellos, están urgidos por materias primas, especialmente energéticas, significa que la conversación es de dinero y no de la situación del pueblo bolivariano. bien es el momento de poner al pueblo antes que, al dinero, y es con este poder como se negocia la dignidad no solo de su pueblo, sino la dignidad de América Latina.

5. Considero (desde mi humilde reflexión) que una de las condiciones es el des-bloqueo en todas sus cláusulas, en todas las dimensiones, no solo de Venezuela, sino de cuba, Nicaragua, y de todos aquellos países que con el mismo criterio han sido bloqueados. ¿por qué estados unidos bloquea el país que desea, y los demás países, no pueden bloquear a los estados unidos?, ¿cuál es el argumento, con que se acepta? (8).

6. Recuerdo hace varios años en que aparecieron los documentos secretos de WikiLeaks, en los que se alcanzó a conocer, lo que ellos llaman “documentos de alta confidencialidad o de máxima sensibilidad” que en términos cotidianos y del ciudadano de a pie, significa (todas esas cosas sucias, que ocurren ante alguna institución que no quiere verse manchada, pero que lo es). la mayoría de los países conocieron correos y videos en lo que se mostró, ese “mundillo… de las relaciones políticas y diplomáticas”, pero la mayoría de los países, lo único que manifestaron ante esos sucesos fue disculparse unos con otros, y lamentándose de lo ocurrido; supongo que, “porque cada uno ha cometido errores inmensos”, que en lugar de ser reconocidos y cambiados, se dieron a la tarea de buscar, al que los publico ( los puso en evidencia), lo capturaron y hasta hoy lo hacen ver como un mentiroso, haciéndose ver ellos mismos peor, pues no han podido explicar lo leído y visto por miles de personas en el mundo.

7. Los que lo encarcelaron, junto con los gobiernos como inmensamente responsables. esto significa que ninguno de nosotros somos más perfecto que otro, y que solo, en el reconocimiento púbico de nuestras acciones, podemos construir un mundo mejor; por tanto, con esta condición moral y ética, es la que se pide a esta visita diplomática, que estos sean los criterios que primen antes que los negocios, porque cualquier negocio sin estos requerimientos será un rotundo fracaso. y usted señor presidente hoy es nuestra fuerza para indicarnos a los latinoamericanos ¿qué es lo que ha ocurrido?, ¿por qué la violencia política?, ¿los golpes de Estado?, que han sido demostrados, y en los que ha habido participación extranjera, ello ha dejado a grandes regiones y a países con miles de personas muertas y heridas, sin desconocer que estos conflictos han llevado a la pobreza al pueblo latinoamericano.

8. esto no puede continuar así, en que los países latinoamericanos se sigan viendo, como la despensa del mundo, y que sean tratados los pueblos a conveniencia y después abandonados cuando ya no se les aporta nada o no son de interés. Venezuela dejó de ser interés de los estados unidos mientras no se agudizo el conflicto entre ucrania y Rusia y ahora que no tiene otro lugar para la consecución de las materias energéticas voltean a mirar a américa especialmente Venezuela. (¿esto no es, una falta de respeto?).

9. Señor presidente, sé que estoy siendo muy ha atrevido y jamás quiero faltar al respeto, indicándole que se debe hacer, porque no soy yo quien se encuentra con semejante responsabilidad. pero desde mi humilde tierra bañada por el conflicto a diario, me atrevo a lanzar estas reflexiones, que considero no estén alejadas de la realidad.

10. Si usted negocia o acuerda “algo” con los Estados Unidos, o los diplomáticos norteamericanos, el mundo debe saberlo en vivo; porque de ello depende, la forma en que América Latina ahora hace sus relaciones diplomáticas, no puede haber nada privado, porque ello genera el tufillo y el mundillo político, y el, sin sabor. miles de hermanos necesitan saber la verdad y no podemos seguir siendo utilizados solo porque somos geoestratégicos, geopolíticos, los amigos incondicionales, o la despensa para “alguien” “si américa latina no tuviera en sus suelos la riqueza que tiene, ningún país del mundo establecería relaciones con nosotros; luego nosotros, si somos un elemento importante para el mundo y por lo tanto debemos ser tratados con la misma importancia y respeto”. debemos ser respetados porque somos naciones constituidas, con grandes dificultades. cada uno al interior de si, y con su sabiduría lograra construirse, sin desconocer las orientaciones de otras naciones, sin la injerencia de nadie.

11. Hasta donde tengo noticias, no conocimiento (porque no he estado en Rusia ni en China), estos países han sido grandes aliados durante las dificultades que ha pasado su país, al igual que lo han hecho con Cuba, Nicaragua, Argentina; y es posible que se me escapen otros países latinoamericanos). Considero que usted, se encuentra en un dilema, pues ahora usted se debe sentar a conversar con el enemigo de sus amigos (eso… es lo que señalan los medios de información), pero considero que el termino más bien es decir, que para usted, es que todos son amigos, porque aceptar el termino enemigo, derrumbaría su palabras cuando indica que el pueblo bolivariano es un pueblo guerrero, pero sobre todo amante de la paz, luego la tarea y la responsabilidad señor presidente es la muestra fiable de la conversación, el diálogo, y el acuerdo, es decir que ahora, es usted quien tiene el privilegio de acercar las partes en conflicto y de paso demostrar que usted siempre tuvo la razón, que las condiciones por las que pasa su país y américa latina han sido una práctica política sistemática, infame para subyugar a los pueblos latinoamericanos; por lo tanto usted no estará para elegir entre “unos y otros”, sino a “replantear las formas de relación”, pues esas formas de relación interesadas son la que tiene en conflicto y en guerra a las naciones y en bloqueo a otras. se debe hablar con la verdad, en ética y en moral, porque si estos dos principios se dejan de lado, las conversaciones realizadas serán en el futuro un gran fracaso; y de paso la fabricación se convertirá en una guerra peor, generarán una pobreza inmensa, en la que miles de personas hoy ya viven en las calles.

12. Sé que quienes se sientan a la mesa “no son ángeles”, pues cada uno llevara consigo muchas cosas que “quiso e hizo”, “cosas que no quiso y le toco hacer”, “cosas que quiso y no pudo hacer”, pero es el momento de hacer, lo que debe ser; porque el hacer lo que no es, terminara siendo siempre mal y peor. decirse las verdades ahora en la mesa, aunque “las sepan y las reconozcan”, es la mejor manera de empezar la paz, de reconocernos como hermanos, de no confabular en la mesa en la ausencia de otros. de la sinceridad y claridad con que se hable al mundo, usted señor presidente se convertirá para américa latina en la esperanza de que todo puede ser mejor y distinto; en el que cada pueblo puede tener el gobierno que considere es el mejor, para su territorio.

13. No quiero estar en sus pies, ni en sus espaldas (porque no sé cuáles serán los mejores pasos a dar, ni tampoco la responsabilidad con la que debe cargar) pero le deseo las mejores palabras de sabiduría, porque ahora de usted depende, que el cierto modo el conflicto en Ucrania y Rusia tome otro rumbo; y que las relaciones de Norteamérica para con Latinoamérica sean distintas, sin desconocer que las relaciones con el mundo también lo sean.

14. Qué gran oportunidad, qué gran momento de la historia. ;e pregunto: ¿qué haría Simón Bolívar en estos momentos?

“¡Cuánto deseo que: quienes nos recuerden y vivan sea porque tuvimos la valentía de resolver los conflictos a través de la razón y el amor a la humanidad, y que más bien no nos recuerden, como vestigios inútiles, irracionales, superados por la estupidez”



NOTAS

1. Palabras de Vladimir Putin ante la solicitud permanente de GARANTIAS: https://www.youtube.com/watch?v=BqTB_nZm8x0

2. Palabras del Señor Presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela. https://www.youtube.com/watch?v=2nX1N7kvHOw

3. Recordando a la historia: Divididos sobre el petróleo. Estados Unidos y la política petrolera nacionalista del gobierno de Betancourt. Gustavo Enrique Salcedo Ávila* Doctor en Historia de las Relaciones Internacionales (2009). Magíster en Estudios Internacionales Estratégico-Militares (2004). Magíster en Relaciones Internacionales (2002). Abogado (1999). Profesor en la Universidad Simón Bolívar. Documento pdf tomado de la siguiente página de internet: https://www.redalyc.org/pdf/1700/170046633002.pdf.

4. Estas son las consideraciones ante el petróleo y las tramas que se hacen en rededor de ello. https://www.youtube.com/watch?v=ngw2ytbeYoM

5. Venezuela lleva más de seis años de sanciones, las cuales podrán ser consultadas en la siguiente página. Solo por tener una idea de lo que se aplica: https://es.wikipedia.org/wiki/Sanciones_internacionales_durante_la_crisis_en_Venezuela

6. Tomado de la siguiente página: Oro de Venezuela: por qué el Banco de Inglaterra retiene 31 toneladas de lingotes del país sudamericano (y cuál es la pelea política y judicial que genera). Esta semana el caso sobre las 31 toneladas de lingotes de oro venezolano custodiados por el Banco de Inglaterra llega a la Corte Suprema de Reino Unido, que tendrá que decidir quién es la autoridad legítima que puede administrarlas. En este reportaje de junio de 2020 te damos todo el contexto sobre la disputa.

31 toneladas de oro están en el centro de una disputa legal entre el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Banco de Inglaterra. Los lingotes de oro, valorados en US$1.000 millones, están en las bóvedas de la institución inglesa y pertenecen a Venezuela, que ahora quiere venderlos y usar los fondos para combatir la propagación del coronavirus en el país, según afirma el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el Banco de Inglaterra ha rechazado la solicitud venezolana. ¿La razón? La actual directiva del BCV responde al gobierno de Maduro y la institución británica ha expresado sus dudas sobre la autoridad de esa directiva, argumentando que Reino Unido reconoce como gobierno legítimo el del líder opositor Juan Guaidó. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53078808

7. Parece que esta reflexión da una leve idea, de lo que se considera el CERCO DIPLOMATICO. Ver página de referencia: https://uniandes.edu.co/es/noticias/gobierno-y-politica/funciono-el-cerco-diplomatico-en-contra-de-nicolas-maduro

8. Declaración de Ministro de Relaciones exteriores de Rusia Serguei Lavrov. “Occidente pide a otros países, que no realicen negocios con Rusia, eso…. Es una falta de respeto por la autonomía de cada país…” Declaraciones en RT. https://www.youtube.com/watch?v=iYem2eIMeZ8