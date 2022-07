Cantaba por 10 mil pesos: Cuando Jessi Uribe era un muchachito humilde de Bucaramanga

.Publicidad.

Antes de La Voz 2013 este bumangués cantaba rancheras y daba serenata, por serenata cobraba 10 mil pesos y cuando contaba con suerte se hacia 40 mil pesos en un fin de semana trabajando desde la tarde hasta la madrugada. A los 15 años se vistió de mariachi para ayudar económicamente a su madre, quien se opuso rotundamente a que Jessi se dedicara a la música. Ella, consciente de que la noche es tentadora y que la vida bohemia tiene sus riesgos, no quería ese camino para Jessi. Sin embargo, pudo más la insistencia de él que las prevenciones de su madre. "Mamá, yo no sé hacer nada más" le dijo el joven cantante. No se equivocó. A sus 34 años este bumangués está en su mejor momento.

Pero la tuvo díficil, cuando era apenas un muchacho, Jessi Uribe pasaba sus días trabajando dando rancheras por unos pocos pesos para mantener a su familia que vivía en el humilde barrio Don Bosco ubicado en una ladera en donde pasaba también parte de sus días viendo la ciudad desde un mirador. Décadas después y ya en la cúspide de la fama, Jessi Uribe grabaría su sencillo “Amor de amante” en su querido barrio Don Bosco de Bucaramanga.

Este es el vídeo de su audición en La Voz 2013. En aquel entonces era un participante de reality que veía en el programa una oportunidad para darse a conocer. Y no se equivocó. En el programa ocupó el cuarto lugar y desde entonces su carrera despegó.

