Wally busca una curul en el Senado, pero lo persigue la amarga lección de JP Hernández

Por: Mateo Duarte del Castillo |

septiembre 08, 2025

Ya está comprobado que los tiktokers y youtubers que logran llegar al Senado o la Cámara de Representantes terminan siendo un total fiasco, lo de JP Hernández brincando de izquierda a derecha en el espectro político como bailarín de ballet, demostró la escasa ética que tiene esta gente.

Están acostumbrados por su anterior oficio en estar pendientes de ver “qué pega” o qué es tendencia para irse por ahí, y los que votaron en un principio por Hernández creyendo que era de izquierda, con razón lo odiaron y lo odian hoy día, al ver como agredía a María José Pizarro mientras con su celular en una mano se grababa insultándola.

Así son, buscando viralidad como sea y por encima de quien sea, entonces con la noticia ahora de Wally anunciando que aspira al Senado, ¿Qué podría pasar si la gente vuelve y pone a un youtuber en esa corporación?

Pues lo mismo que JP, nada, puro espectáculo para contenido en redes. Se grabará insultando a sus opositores para después subir a YouTube un video con el título “peinando a los del Centro Democrático” y cuando le respondan al sogamoseño, él le insertará risas grabadas del chavo del ocho para tratar de hacerlos quedar en ridículo, así son sus videos, así lo hará si gana.

A eso se reduce el papel de los influencers en la política, en seguir haciendo lo mismo que hacían antes, pero ahora ya ganándose $ 43.418.537 pesos al mes y usando su tiempo en buscar peleas cuando haya plenarias, porque saben que “eso pega” y que la gente es feliz viendo las famosas “peinadas”, como si eso impulsara leyes o se tradujera en algún tipo de beneficio.

Es probable que Wally no se vuelva de derecha de un día para otro como Hernández, pero teniendo en cuenta dos aspectos: el primero, que no sabemos aún quién será el presidente (a) el año entrante, y el segundo, como la ética o los principios le son ajenos, entonces podría pasar cualquier cosa, todo depende -para ellos- de las tendencias, las métricas y los likes.

Dejen, dejemos, de votar por esa gente para hacerla aún más famosa por hacer bobadas, evitémonos sorpresas desagradables. Que lo de JP Hernández nos sirva de lección.

