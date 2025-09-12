Va a ser clave si hay descertificación o no

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. La situación del país se empeora semana a semana en materia de orden público. El responsable es el señor Gustavo Petro, que de manera deliberada dejó libre a las guerrillas y a los paramilitares. Los dejó libres a ambos. Es más, incluso está buscando la forma de amnistiar, indultar, buscar algún camino para los grupos paramilitares al declararlos un grupo político gaitanes. Todo lo de Petro es un torcido. muy ligado y muy asociado con Maduro y ahí se puede estar jugando buena parte de la suerte del país

La semana entrante se sabrá si es hay descertificación o no. La desertificación implica muchos problemas para Colombia, obstáculos en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial para préstamos, es decir, implica un cierto tipo de sanciones económicas. No se ha fumigado una hectárea de coca de las 250,000 que dejó sembradas Santos y que ya son 300,000. 2.650 toneladas anuales de coca producen Colombia, el 70 % de la coca mundial. El acuerdo de paz fue una farsa. Entonces, el país cada vez es más, y no hay que cansarse de repetirlo: un narcoestado. Eso es lo que es Colombia.

El aparato policíal desarticulado, destruido. Tampoco es que haya funcionado mucho. El aparato judicial también corrupto. El Congreso se vende por 30 monedas de plata como Judas. Es decir, es un país muy colapsado, la política muy compleja porque hay demasiados candidatos de la oposición. Entonces, en ese orden de ideas. pienso que va a ser clave si hay desertificación o no. La semana hablaremos pormenorizadamente de ese problema.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.