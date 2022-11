Taiwan es a China lo que Cuba a EE.UU.

Si Taiwán estuviese en las condiciones de Cuba, cerca de la plataforma de EE. UU, no sería bajo ninguna norma, la ciudad desarrollada y poderosa que hoy es

Por: Luis Miguel Ariza |

noviembre 25, 2022

Mirando las analogías, ambas islas están en la encrucijada de verse libres del gigante que les domina, sólo que en Taiwán no existe la estrategia política que aplica EE.UU a los rebeldes: sanciones, bloqueos, cierres, guerra mediante noticieros, desinformación, etc. Esa es la razón por la que la isla asiática se compara con cualquier país desarrollado, no tienen esa terrible espina que sí tienen los cubanos.

Esto viene a demostrar una realidad que muchos evitan conocer: mientras EE. UU somete al hambre y la miseria como aconteció con Cuba y recién con Venezuela, China, mucho más inteligentes que los occidentales, no impidió el desarrollo de sus anexos, incluso, otras regiones que políticamente se oponen a Beijín como Macao.

EEUU está controlada por una poderosa logia dueña de los noticieros más poderosos, quienes emiten y omiten lo que conviene a sus intereses. Fuera de ese contexto, los demás sólo deben tragar entero, admitir y defender esa mentalidad o son declarados reaccionarios, anti demócratas y en el peor de los casos, terroristas. Con esta consigna se sospecha que han asesinado presidentes, escritores, periodistas, políticos, etc., dentro y fuera de su radio de acción.

Sus guerras sucias las lavan mientras envían el mugrero al contrincante. Actualmente se está viendo. La excusa de “ayuda a Ucrania” es un sofisma. La pretensión es otra, ampliamente conocida por quienes tenemos la mala costumbre de mirar más allá de las narices. Es lo mismo que vienen haciendo desde antes de Colón y que luego venden como un acto heroico que la gente compra convencida que así es, los dioses los escogieron para que sigan cometiendo de cuanta barbaridad se les ocurre en pro de saqueo.

A lo sumo estaría compitiendo con Haití u otras regiones de Latinoamérica. La realidad está allí, al alcance de la mano.