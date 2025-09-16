Soberbia y política, un cóctel peligroso

VIDEO. El tópico del Profe. La política debería ser entendida como un arte, y como uno de los más nobles pues por lo menos en teoría debería estar para el bienestar de la gente. Sin embargo, viendo algunos personajes y la historia se debe advertir que las motivaciones de muchos han sido a partir del ego y el narcisismo.
Dicho lo anterior en esta videocolumna se habla de esa conducta peligrosa para la humanidad a la vez que de los juegos y triquiñuelas con tal de hacerse con el "poder".
Ante las motivaciones y pasiones bajas, la virtud. Ante los soberbios, egoístas y narcisos, desprendimiento, vigilancia y temple para defender lo público, solo así lograremos hacer que Colombia sea una verdadera República Democrática
