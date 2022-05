Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, ¡salven ustedes la Patria!

Por: Jarveir Rodríguez Lozano |

“Coronel, salve usted la Patria!”. Estas fueron las palabras del libertador Simón Bolívar al coronel Rondón en una de las batallas más decisivas de la guerra de independencia, la Batalla del Pantano de Vargas. En ese entonces, el coronel Rondón y 14 jinetes lanceros lograron cambiar el curso de una batalla que parecía perdida y encauzar la futura existencia de nuestro país: Colombia.

Este acontecimiento histórico y heroico de nuestra Nación hoy parece revivir de cara a las próximas elecciones presidenciales del 29 de mayo. Un momento crítico y decisivo para el futuro del país. Si las elecciones resultan como lo están pronosticando las encuestas, tendremos que decidir entre una persona que representa el continuismo y el malestar social de gobiernos anteriores, y una persona que representa el típico caudillismo y populismo latinoamericano.

Si usted lee algo de política o si al menos ha visto un noticiero en estos días, muy seguramente, usted, mi estimado lector, ya debe estar haciendo conjeturas y sabrá a cuáles candidatos me refiero.

Antes de continuar, quiero aclarar que mi posición aquí como escritor y la etiqueta que se me quiera poner es lo de menos, pues yo no necesito defender mi posición, o la postura que usted crea que puedo tener.

Lo único que se necesita es dejar que los argumentos hablen por si solos y entender por fin que en el mundo no solo existe el negro o el blanco, sino que existen una variedad sin fin de tonalidades, y que espero, este ejercicio de pensamiento crítico sirva para que como sociedad abramos los ojos, revisemos los matices y sobre todo salgamos de esta polarización en la que nos tienen sometidos ciertos candidatos.

Empecemos por Federico Gutiérrez (alías Fico), la muestra del continuismo, de la inmutabilidad y el obsoletismo, una prolongación de gobiernos anteriores. La encarnación del “más vale malo conocido que bueno por conocer”, su eventual victoria únicamente provocaría que se avivara el fuego y creciera la inestabilidad social y descontento nacional.

Tan probable es esto que es más que posible que tan pronto tome posesión de su cargo se lleven a cabo más movilizaciones sociales, más paros y más marchas. Una constante que, como lo fue con el gobierno Duque, cada vez se hace más violenta, y de a poco sigue cooperando con la parálisis social y económica del país. “Vendrán tiempos peores” dice la biblia, y acá aplica perfectamente, pues las protestas van a empeorar y todos aquellos detractores de Fico reconocerán su legitimidad en la Casa de Nariño como inexistente o simplemente imaginaria.

Ahora, bien decía mi mamá, “si por allá llueve, por acá no escampa”. El panorama con Gustavo Petro no mejora. Aun cuando Petro “representa” las demandas del pueblo y su eventual elección, en principio, podría traer estabilidad social, sería una estabilidad frágil y efímera. Es más que probable que en el Congreso se oponga a sus promesas de campaña, y también es ingenuo creer que muchas de sus propuestas se puedan llevar a cabo.

Así, el problema no solo radica en el bloqueo por parte del Congreso y las cortes, lo que causa un problema de gobernabilidad, sino en la respuesta del señor Petro, quien previsiblemente volvería a hacer discursos y llamamientos populistas para que el pueblo salga en su defensa contra las “oligarquías” y “mafias” que no lo dejan gobernar ni cumplir sus promesas, tal como lo hizo durante su administración en Bogotá hace un par de años.

Cualquiera que fuera el escenario de una hipotética victoria de alguno de estos dos candidatos, no haría más que empeorar el panorama político, social y económico del país, lo que a la larga, y en el mejor de los casos, generaría un estancamiento de cuatro años. Y en el peor, daría espacio a escribir otro artículo como este.

Así las cosas, la mejor opción para Colombia en estos momentos de enorme polarización, incertidumbre e inestabilidad social, es la unión entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández. Independientemente de sus agendas políticas, la eventual victoria de alguno o de ambos otorgaría al nuevo presidente de Colombia una posición privilegiada que podría facilitar el camino hacia la reconciliación de la sociedad colombiana y la unidad nacional.

Un aspecto esencial a la hora de ejecutar una agenda política en beneficio de los intereses nacionales. Intereses nacionales tan sencillos, como lo son la seguridad, tan urgente hoy en día en las calles colombianas y en territorios donde la violencia no para y en donde al ladrón no le importa de a mucho si usted es uribista o petrista para robarlo. O también, el interés nacional de salvaguardar nuestra integridad territorial, donde a Nicaragua le importa poco o nada si los colombianos somos petristas o uribistas para quedarse con nuestro mar territorial e islas aledañas, que por culpa de un litigio estratégico miope, el fallo de la Haya nos pasará factura.

Sin embargo, soñar con reconciliación y con intereses nacionales alcanzados es en vano si ninguno de los candidatos antes mencionados -Rodolfo Hernández, y Sergio Fajardo- logra pasar a la segunda vuelta electoral, pues según encuestas y predicciones sus puntos porcentuales no alcanzan. O al menos no por separado. Pragmatismo y voto útil. Una etiqueta puntual que explica el mejor camino que tiene Colombia en este instante. Se traduce en evitar escoger entre algo malo y algo peor.

Es decir, crear una oportunidad real para que estos dos puedan ganar mediante una alianza estratégica que logre sumar los puntos porcentuales de ambos y permita enfrentarse en segunda vuelta a Fico o a Petro.

El ejercicio funciona así: votan por Fajardo y Rodolfo no solo aquellos que son simpatizantes, sino también la contraparte - los que están en contra de Petro o de Fico. En otras palabras, se concentran los votos de ambos en una sola alianza que es capaz de equiparar los puntos porcentuales de alguno de los dos candidatos que hoy puntúan las encuestas.

De modo que se le concede máxima importancia a ganar la elección, evitando que se dispersen los votos entre Fajardo y Rodolfo y se concentra la mayor cantidad de votantes que estén en contra de las propuestas de Fico y Petro. Y si de paso a esta alianza se le pueden sumar los votos de los demás candidatos que porcentualmente es evidente que no van a lograr mucho en la carrera presidencial, podríamos conseguir inclusive ganar por mayoría en una primera vuelta.

Porque siendo honestos y haciendo también el ejercicio del segundo mejor en economía, tanto para los que apoyan a Fico como para los que apoyan a Petro un escenario deseable sería aquel en el que a pesar de que no pasara su candidato predilecto, tampoco ganara su peor opción.

Así, si Rodolfo y Fajardo logran pasar a la segunda vuelta, habría casi que una certeza absoluta de que podrían ganar, un gana-gana para todos, pues todos los votos de oposición a Petro, o de oposición a Fico cambiarían su voto por el candidato contrincante. Palabras más, palabras menos “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, y no es que me guste hablar de enemigos y rivales, es solo realismo político.

Ahora, si se descartase la idea y las encuestas acertaran y tuviésemos una segunda vuelta entre Fico y Petro, el juego no pintaría bien para ningún bando. Pues en este escenario la certeza por un ganador inminente desaparece. Y se eliminan las alternativas de una segunda mejor opción, pues tanto para los que apoyan a Petro como para los que apoyan a Fico se estarían arriesgando a que su peor opción gane. Y en este escenario sin duda prolongaríamos la tan invocada polarización nacional.

Hoy, después de casi 203 años de aquella heroica batalla y en un escenario similar de derrota, no solo electoral para Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández si continúan yéndose en solitario, en vez de unirse para las próximas elecciones, sino para todos los colombianos que estamos cansados de esta falsa dicotomía política. Es urgente dejar de lado los egos y asumir el papel de un Estadista real, así, Estadista con D, como lo dijo Churchill, el papel de una persona que no solo piense en el triunfo electoral, sino que piense en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Es una carrera contra el tiempo, es cierto, pero como dijo el libertador: “coronel, salve usted la patria”. Colombia les dice: “Sergio, Rodolfo, salven ustedes la patria!”

POSDATA: Hablar de escenarios y predecir el futuro no es un tema de brujería o del indio José, es más bien, hacer uso del pensamiento crítico y el sentido común a la luz de los recientes hechos e indicadores para tratar de anticipar y de reducir la incertidumbre del futuro de Colombia tras los comicios.