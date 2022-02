Señores de MUBI, ¿me estafaron con la prueba gratis de 7 días?

Por: Ivan Gallo |

febrero 28, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Con mucha ilusión me afilié a MUBI, la plataforma turca de cine independiente que, realmente, ofrece las mejores películas de todos los tiempos, una alternativa maravillosa a la frivolidad que a veces impera en Netflix y en las grandes plataformas. Y es que están joyas de Godard, Truffaut, Herzog, testimonios de cuando el cine era algo importante.

Así que probé la prueba de 7 días gratis. Primero lo quise hacer por 178 mil el año para que me saliera a 14 mil pesos. Luego me arrepentí y cancelé. Sin embargo me acaba de salir el pago por 24 mil pesos mensuales y luego el de 178 mil, una doble facturación que no pienso pagar.

-Publicidad.-

Lo terrible es lo impersonal de todo esto, que no exista una sola persona a quien reclamarle. Estas plataformas, ¿están reguladas? Necesito una respuesta urgente.