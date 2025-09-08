 Se filtra video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: la modelo rompe el silencio y culpó al cantante

Se filtra video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: la modelo rompe el silencio y culpó al cantante

El escándalo estalló en redes y miles de usuarios opinan entre memes, críticas y teorías sobre la filtración

septiembre 08, 2025
Un escándalo sacude a la farándula urbana, pues en la noche del 7 de septiembre comenzó a circular en redes sociales un video íntimo, de más de seis minutos, en el que aparecen el cantante Beéle e Isabella Ladera, modelo venezolana. El material, que rápidamente se viralizó en X, desató una ola de memes, comentarios y especulaciones.

Isabella fue la primera en pronunciarse de manera indirecta. En Threads compartió mensajes que muchos interpretaron como dardos hacia el artista: “Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente”.

Horas después, la influencer dio un paso más y anunció que tomará acciones legales: “Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales y seguiré cumpliéndolos”, aseguró en un comunicado.

Mientras Beéle mantiene silencio absoluto, con indirectas y mensajes en redes, Isabella dejó claro que no piensa quedarse callada, mientras los seguidores especulan sobre lo que realmente pasa tras la filtración.

