Robert Wun: el diseñador del vestido que Karol G usó en el concierto del Vaticano

El diseñador hongkonés ha vestido celebridades como como Beyoncé, Céline Dion, Lady Gaga, Adele; el vestido que usó la colombiana puede valer unos $100 millones

La presentación de Andrea Bocelli a Karol G fue cálida y elegante. Al entrar al escenario, el tenor extendió la mano para guiarla con gentileza. La colombiana apareció con el cabello semi recogido; dos mechones caramelo enmarcaron su rostro mientras las puntas sueltas cayeron con naturalidad. Llevaba un vestido deslumbrante, cubierto de cristales de alta joyería firmados por Swarovski, todos cosidos a mano.

La impresionante pieza es obra del diseñador hongkonés Robert Wun. Con tan solo 35 años, el creador de alta costura la presentó como parte de su colección primavera/verano 2024. A simple vista, sería difícil imaginar que el vestido pertenece a una colección disruptiva inspirada en películas de horror, pero solo hace falta notar el cuello profundo en V con corte angulado, para darse cuenta de que la prenda no solo es elegante, sino también dramática.

Los cristales del vestido tienen caída simula las gotas de lluvia. El traje lleva como nombre “Lovers in the rain” y tiene una versión adicional masculina, en la que el abrigo cae sobre la altura de los tobillos para darle paso a un pantalón también con cristales. Los cortes geométricos de la parte superior reiteran la contemporaneidad del diseño, dándole un acabado contundente.

El precio del traje se desconoce. Al tratarse de una colección de alta costura, el diseñador realiza la confección personalizada, agregando detalles a cada una de las piezas. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de un vestido con más de 1.400 cristales cosidos a mano, podría estimarse un precio de más de 25.000 dólares, unos 97.746.750 millones de pesos.

El primer hongkonés en el Calendario de Alta Costura

El vestido de Karol G no es el primer diseño de Robert Wun que alcanza la fama. Celebridades como Beyoncé, Céline Dion, Lady Gaga, Adele, Cardi B, Florence Pugh y Cate Blanchett también han vestido sus obras.

De los logros más importantes para Wun, destaca su colaboración con la producción de Los Juegos del Hambre, en la que como diseñador invitado creó uno de los vestuarios para Elisabeth Banks como Effie Trinket. Además, fue el primer hongkonés en hacer parte de el Calendario de Alta Costura en toda su historia, debutando allí como miembro invitado de la Federación de la Alta Costura y de la Moda.

