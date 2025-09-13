¿Quién organiza el Festival Cordillera?

Páramo con su CEO, Gabriel García Ardila, buscan repetir el éxito del Estéreo Picnic con el encanto de Rubén Blades y la Mosca con el evento del fin de semana

En este fin de semana del 13 y 14 de septiembre se realiza el Festival Cordillera, donde estrellas de la música latinoamericana como Rubén Blades o el grupo la Mosca pondrán a los asistentes a bailar y cantar sus éxitos. No obstante, no se conoce de igual manera a la empresa que se encarga de la producción, Páramo, y de su CEO, Gabriel García Ardila.

García estudió en la Universidad Nacional cine y televisión con la idea de hacer radio; sin embargo, la oportunidad nunca le llego. De otra parte, el cineasta tenía un gusto por la música, que lo terminó llevando a la promoción de la banda 1280 Almas. Un grupo de rock de Bogotá considerado como uno de las exponentes más interesantes de la música rock del país; no obstante, su difusión al público no era sencilla. En el momento, finales de los 80, la industria musical en Colombia dependía mucho de la radio, con otras complicaciones como la saturación de otros ritmos y el ascenso de un sonido del Caribe, el reggaetón.

Dentro de ese contexto el estudiante de cine y televisión se vincula a Hormiga Loca Producciones, dedicada a difundir la banda 1280 Almas. Donde aprendió sobre las promociones, la organización de conciertos, la forma de vender, buscar plazas, etc. La empresa no pudo continuar; sin embargo, 1280 logró salir a flote con una productora internacional. La historia del estudiante de la Nacional continuaría vinculada a la promoción de música, artistas y eventos.

Para 2004 el futuro CEO de Paramo conoció a Philippe Siegenthaler, con quien creó a Absent Papa. Su nueva empresa compitió con otro colectivo llamado T310, por años cada grupo buscó sobresalir dentro de la organización de eventos en la ciudad. La disputa termina con la unión de los rivales, la nueva creación se llamó Páramo Presenta. Con el fin del conflicto se dan las bases para traer artistas y música distintas al vallenato y reggaetón, la meta era promover nuevos ritmos para ampliar la oferta de la región.

Los seis creadores del Estéreo Picnic pensaron el festival, como un concierto a donde ellos quisieran ir

Una prueba de la apuesta fue el Estéreo Picnic, si bien hoy, el festival es reconocido como uno de los más importantes en más de una edición dejó perdidas; no obstante sus organizadores siguieron adelante. En palabras de Gabriel García “convertir un campo con vacas en un festival profesional en pocas semanas, fue un logro de equipo impresionante”. El camino resultó tan exitoso que, en 2017, se comenzó la unión con Live Nation, la principal productora de eventos en vivo a nivel mundial. Su negocio logró consolidarse.

Páramo dejó de ser un negocio pequeño y de música para cuatro personas de gustos alternativos. Con el camino recorrido Gabriel García, entre otros como Sergio Pavón, buscó apostar por un nuevo evento importante, enfocado en la música andina y de Latinoamericana. Hoy se le conoce como El Festival Cordillera, que celebrara su cuarta edición en septiembre de 2025.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.