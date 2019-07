¿Quién es el verdadero dictador?

Colombia es un país que definitivamente no le ha dado la oportunidad de gobernar a los líderes de la izquierda. Somos una nación que desde que inició el Frente Nacional está acostumbrada (y seguimos permitiendo) a que la llamada clase alta y los burócratas nos digan qué hacer: lo mismo de siempre. A excepción de Virgilio Barco y Juan Manuel Santos en su periodo período de gobierno, la cosa no ha cambiado mucho en el territorio colombiano. Sin embargo, llamó la atención la candidatura de Gustavo Petro en las pasadas elecciones a la presidencia del 2018. Esto por 2 razones: 1) Petro quiere acabar del todo con el statu quo. 2) Es alguien que tiene unos rasgos políticos muy parecidos a los de Jorge Eliécer Gaitán: promoviendo una izquierda liberal y pluralista, así como la aceptación de una idea socialista de la democracia en Colombia.

Definitivamente es innovación política. Un esquema que Colombia no conoce para nada y que posiblemente puede ser una solución viable para los múltiples problemas por los que atraviesa nuestro país. Pero como bien se sabe, una de las razones por las cuales Petro no llegó al Palacio de Nariño fue porque la extrema derecha (liderada por Álvaro Uribe) metió el fantasma del castrochavismo en la cabeza de los colombianos, tildando a Petro de tirano y dictador, y además afirmando que si el líder de la Colombia Humana llegaba a ser presidente, llegaríamos a estar peor que Venezuela con Maduro.

Pero las cosas no son como parecen. Acá Uribe Vélez llama a Petro dictador cuando el senador del Centro Democrático promueve la creación del Estado de opinión en Colombia, el cual está ligado directamente con una dictadura. Para que usted se haga una idea, lo que el senador propone es más o menos lo que Pinochet estableció en Chile. No solo esto: el Aantioqueño modificó la Constitución de 1991 que tanto le costó al pueblo colombiano para mantenerse en el poder y así seguir disfrutando de los privilegios de este. Uribe es un tipo sucio: no más puso de presidente a Iván Duque para seguir gobernando, ya que Duque ha demostrado que no puede ser independiente por no tener experiencia en altos cargos, por lo que pasa a ser el títere de Uribe. Como se dice que un dictador debe contar con el apoyo de Estados Unidos o Rusia, acá Uribe tampoco se salva, ya que este era el niño consentido de Bush mientras residía en el Palacio de Nariño.

Petro, por su parte, realizó un buen trabajo como alcalde de Bogotá (claro, también tuvo varios errores), es considerado uno de los mejores congresistas del país,y le ha dado a Colombia algo que esta no conseguía desde hace mucho: esperanza. Gustavo Petro fue miembro del M-19, pero no mató a nadie ni ordenó hacerlo. Petro fue amigo de Chávez cuando este tenía como propósito cambiar socialmente a Venezuela, pero se distanció de él cuando se dio cuenta que el líder Bolivariano estaba en un anillo de corrupción, al tiempo que creaba su propio régimen en Venezuela. Y claro, Petro podrá tener más aspectos negativos, pero tiene muchos más positivos que negativos, y es alguien que se mantiene firme a sus ideales. En otras palabras, es alguien que no pertenece al montón.

Asi que responda usted mismo: ¿quién es el verdadero dictador?

