¿Qué está pasando en el Ejército?

“La moral de las tropas va muy de la mano con la ética de sus comandantes” —Centro de Pensamiento Libre.

Esta semana el país esperaba las reacciones del Ministerio de Defensa frente a las preocupantes denuncias de corrupción al interior del Ejército que hizo Semana.

La respuesta fue rápida y en un principio fue calificada de tibia en atención a lo siguiente: al mayor general Adelmo Fajardo, de quien se dijo habría utilizado a sus subalternos para conseguir dinero destinado a gastos personales, se le otorgaron las vacaciones que solicitó, según él, para preparar su defensa; al brigadier general Eduardo Quirós, del Comando de Apoyo de Contrainteligencia del Ejército, de quien se dijo que habría ofrecido recompensas para saber de dónde provenía la información que se habría filtrado al New York Times sobre las directrices de letalidad del Ejército, se lo había trasladado a otra dependencia mientras se esclarecía su situación, no obstante desde ahí seguía despachando; y al brigadier general Jorge Romero Pinzón, comandante de Acción Integral, se le había confirmado el llamado a calificar servicios, teniendo en cuenta las graves acusaciones en el sentido de exigir dinero por salvoconductos de armas, mimos que según Semana fueron a parar en manos de peligrosos criminales de Medellín entre otras irregularidades.

Sin embargo, algo que sorprendió al país fue que pocos días después el Ministro de Defensa anunció el llamamiento a calificar servicios al segundo comandante del Ejército, general Adelmo Fajardo; al mayor general Juan Vicente Trujillo, comandante de la División de Asalto Aéreo; al brigadier general César Augusto Parra, jefe del Departamento Conjunto de Planificación y Transformación, y al mayor general Francisco Javier Cruz Ricci, jefe del Departamento de Implementación y Estabilización.

El llamamiento a calificar servicios es una causal de retiro del servicio activo. De hecho, la Corte Constitucional ha dicho que el llamado a calificar servicios que el gobierno hace a los miembros de la fuerza pública, con el propósito de sacarlos de sus cargos, es discrecional y que el retiro discrecional de los miembros de la fuerza pública siempre debe tener una motivación expresa.

De la salida del mayor general Juan Vicente Trujillo no se dan mayores detalles. Sin embargo, en diciembre de 2018, cuando el Senado aprobó su ascenso a mayor general varios congresistas de la oposición pidieron frenarlo debido a que sobre él recaían denuncias e “investigaciones por presunto falsos positivos”. No obstante, de todo lo denunciado por Semana hay un caso que merece especial atención y es el de una partida de diecisiete mil millones de pesos ($17.000.000.000) disputada por dos generales. Se trata del mayor general Francisco Javier Cruz Ricci y del brigadier general César Augusto Parra, que según Semana, tuvieron una pugna por diferencias en el manejo de la multimillonaria partida, proveniente de convenios de Ecopetrol con el Ejército, destinados al batallón energético y vial perteneciente a la Brigada Doce y a la Sexta División al mando de los dos generales.

El informe revela que la institución había desviado esos dineros para tapar otros huecos financieros, pero una vez detectada esa anomalía el comando reunió esa no despreciable suma para el batallón energético. Además, la fuente protegida por la revista refiere que: “Cuando tuve el plan que me lo pidieron a lo último, que ya mi general Parra me dijo presénteselo a mi general Cruz Ricci a ver qué. (Cruz Ricci) me lo quitó y me dijo: ‘Yo lo reviso, y yo digo qué hacen, y no es lo que usted quiera hacer’”. Según informaciones, con ese dinero el mayor general Francisco Javier Cruz Ricci pretendía vincular a diez asesoras jurídicas sin tener las partidas presupuestales requeridas por la administración pública para ello.

Pues bien, de todo esto salen preocupantes interrogantes:

¿Cómo se desaparece una partida de diecisiete mil millones de pesos ($17.000.000.000)?

¿Cuáles fueron los huecos financieros que se taparon con esos dineros?

¿Cómo se volvió a reunir esa cuantiosa suma para el batallón energético?, ¿de donde salió esa plata?

¿Por qué y para qué se pretendía vincular a diez asesoras jurídicas sin tener las partidas presupuestales para ello?

¿Por qué el Ejército ni las autoridades de control habían reportado e investigado estas serias irregularidades?

Como si esto fuera poco, la discordia de estos dos oficiales también se centró en el tema de ascensos de oficiales del grado de coronel a su cargo, lo cual como habíamos comentado en otro artículo no es muy claro.

Esto abre el debate sobre las cualidades de quienes llegan al grado de general en nuestras fuerzas militares. Este proceso se hace al estilo sanedrín, donde no necesariamente llegan los mejores, sino en ocasiones los más amigos y a veces algunos se nombran al decir de algunos oficiales para cubrirles las espaldas a sus superiores. Por ello se considera que se debe reevaluar el procedimiento para ascenso a generales, en el cual no siempre se tienen en cuenta las virtudes militares, sino a veces los contactos, las amistades y hasta el susurro de las señoras, que en ocasiones también han elegido generales. “Esta selección debe obedecer a su desempeño a través de las calificaciones que se realizan durante toda la carrera militar y no a otros aspectos”.

Ahora bien, el sistema de evaluación del Ejército es inadecuado, ya que, como se mencionó, se presta para favoritismos, manipulaciones y hasta revanchismo, pues lo hace una sola personal y no es sometido al escrutinio de un jurado. A ello se debe el estilo de subordinación reverencial que impide que muchos oficiales, suboficiales y soldados puedan sacar a flote sus capacidades. En todo caso, según el informe, el tema de fondo es que “más que las supuestas peleas internas de estos dos generales, tiene que ver con la corrupción”.

Para algunos oficiales de la reserva activa esto es solo la punta del iceberg porque si bien estos casos son fáciles de detectar por lo cuantioso de las partidas y las calidades de los involucrados, no menos grave es el manejo irregular que se le dan a otras partidas o rubros más pequeños, pero que son muy sensibles para la moral de las tropas, como son las partidas de alimentación del soldado; que al decir de algunos “es tan buena que hasta alcanza para darle comida a los soldados”.

De acuerdo con el general Navarro, comandante general de las FF. MM., se requiere dinamizar y oxigenar el cuerpo de generales. Desde el centro de Pensamiento Libre, consideramos que también es necesario depurarlo, para ello es posible que sea necesario adelantar ascensos o llamar a oficiales en uso de buen retiro no ascendidos por las dinámicas y procedimientos anteriores, lo cual es legalmente permitido.

De todo lo anterior le pedimos un concepto al señor brigadier general retirado Pablo Przychodny Jaramillo, quien expuso: “Me pregunto… ¿de dónde sacan eso de que se hizo una colecta para reponer esos millones?… Reponer tal suma dejaría unos huecos financieros en otros rublos y difícilmente en las condiciones actuales, alguien se prestaría para eso”. A lo que agregó: “Mi recomendación es separar el mando operacional del mando administrativo, así como se hizo con la justicia penal militar… en ese caso los comandantes operacionales no pueden presionar a los administradores militares”.

Para cerrar, cabe anotar que la revista señaló que en los próximos días saldrán a la luz nuevas pruebas en poder de los organismos de control que podrían conducir a otra purga. Esta situación pone en vilo al actual comandante del Ejército, general Nicacio Martínez Espinel, quien aún no ha aclarado las medidas tomadas frente a las denuncias recibidas por todos estos actos de corrupción, que no son cualquier cosa.

Desde el Centro de Pensamiento Libre consideramos que es muy importante que se investiguen estas irregularidades en atención a que la moral de las tropas va muy de la mano con la ética de sus comandantes. ¿Qué pensarán los oficiales subalternos, suboficiales, civiles y soldados de estos comandantes?

