La verdadera razón de Trump en el Caribe no es combatir la cocaína de Venezuela

El despliegue militar de Trump en el Caribe no busca frenar el narcotráfico, sino controlar el petróleo venezolano y derrocar al gobierno de Maduro

Por: Horacio Duque |

noviembre 07, 2025

El plan de Donald Trump y su camarilla imperialista para asaltar e invadir la patria de Bolívar sigue adelante con su despliegue naval y nuclear en el Caribe, acompañado de ejecuciones extrajudiciales de pescadores ordenadas directamente desde Washington.

El pretexto utilizado es el combate a las mafias de la droga y a los carteles de la cocaína.

En realidad, el objetivo principal del gobierno de Trump es apoderarse de la riqueza petrolera y gasífera de Venezuela, para lo cual necesita destruir el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En un reciente reportaje de varios periodistas del New York Times, los columnistas David E. Sanger, Tyler Pager, Helene Cooper, Eric Schmitt y Devlin Barrett indican claramente que, en la ofensiva naval en el Caribe contra Venezuela y Colombia:

“El gobierno de Donald Trump ha desarrollado una serie de opciones para una posible acción militar en Venezuela, que incluyen ataques directos a las unidades militares que protegen al presidente Nicolás Maduro y medidas para tomar el control de los campos petroleros del país, según varios funcionarios estadounidenses.”

Queda claro, entonces, que el objetivo central del agresivo despliegue militar no es la cocaína ni los carteles de la droga.

