Esta es la histórica deuda de la política colombiana con las mujeres

noviembre 05, 2025

Desde el 25 de agosto de 1954, las mujeres en Colombia obtuvieron por primera vez el derecho al voto durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, marcando un hito histórico en la participación política femenina. Cuatro años después, en 1958, Bertha Hernández de Ospina se convirtió en senadora, y Josefina Valencia de Hubach asumió el cargo de ministra de Educación en 1956, luego de haber sido designada gobernadora del Cauca un año antes. En 1959, María Currea de Aya fue elegida concejal de Bogotá, consolidando el ingreso de las mujeres en la vida pública del país a mediados del siglo XX.

A pesar de estos avances históricos, la realidad política actual evidencia una paradoja: aunque las mujeres representan aproximadamente el 51,5% del electorado colombiano (Registraduría Nacional, 2022), nunca han elegido a una mujer como presidenta. Una de las principales razones podría estar relacionada con la falta de solidaridad de género en el voto femenino, sumada a la persistencia de estructuras patriarcales dentro de los partidos políticos. Además, algunas lideresas que han alcanzado notoriedad pública han sido percibidas como “camaleónicas” en sus posturas ideológicas, lo que ha afectado la confianza del electorado. Un ejemplo de ello es Claudia López, quien, tras militar durante años en la izquierda colombiana, ha elogiado políticas de seguridad de la derecha, generando controversia sobre la coherencia de su discurso político.

En los últimos años, Colombia ha tenido avances parciales en términos de representación femenina. Las vicepresidentas Marta Lucía Ramírez (2018–2022) y Francia Márquez (2022–2026) han ocupado el segundo cargo más alto del país, lo que demuestra un progreso simbólico. Sin embargo, ambas han enfrentado críticas por sus declaraciones públicas y por la falta de incidencia real en las decisiones de gobierno, lo que ha llevado a cuestionar si el país está verdaderamente preparado para tener una presidenta en una sociedad donde persisten el machismo, la homofobia, el racismo y el clasismo.

Asimismo, los partidos políticos juegan un papel determinante en este escenario. Aún no existen estructuras partidistas sólidas que impulsen de manera genuina el liderazgo femenino. Casos como el de Marta Lucía Ramírez en el Partido Conservador, donde su victoria en consulta interna no se tradujo en respaldo real, o el de Francia Márquez dentro del Pacto Histórico, quien ha sido marginada del ejercicio de poder, reflejan los límites del sistema político para promover la igualdad de género.

Finalmente, la posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia dependerá de la capacidad de las mismas mujeres para unificar sus demandas y articular un discurso coherente en torno a temas como la educación, la salud, el empleo y la equidad salarial. Solo desde la unidad y la construcción colectiva será posible avanzar hacia una participación política femenina verdaderamente transformadora.

