¿Es Gustavo Petro realmente un militante de izquierda?

Petro se define como humanista y no como hombre de izquierda o derecha. Su mensaje busca unidad y pluralidad frente al sectarismo de algunos seguidores

Por: Pablo Emilio Obando A. |

noviembre 10, 2025

En Colombia, los petristas afirman ser de izquierda, aunque muchos derechistas militan en el movimiento político y electoral de Gustavo Petro. A menudo encontramos seguidores del presidente que parecen más fundamentalistas o miembros de una secta que no admite cuestionamiento alguno.

Ellos le hacen daño a su líder natural, pues lo vuelven sectario, fanático y alejado de la realidad nacional al promover odios y divisiones. Para bien del país, Petro es mucho más que eso, y está lejos del dogmatismo con el que algunos de sus seguidores intentan encasillarlo. Es hora de concordia y civilización política y doctrinaria.

En un Consejo de Ministros, Gustavo Petro Urrego afirmó:

“No soy de izquierda, no soy de derecha; soy humanista.”

Y esa frase lo define todo. Debe ser la brújula de esa gran muchedumbre que pretende ser más papista que el Papa, sin permitir disenso en la interpretación de los planteamientos del presidente.

Se ha creado una moderna guerra fría entre mencheviques y bolcheviques criollos, que se lanzan ataques mutuos en medio del pantano de un marxismo trasnochado y agobiado por su propio peso histórico.

Recordemos que Petro hizo esa declaración a comienzos de febrero de 2025, durante un Consejo de Ministros virtual transmitido en vivo. En ese espacio, el mandatario se defendía de críticas internas y, para reafirmar su postura, afirmó:

“No soy de izquierda, no soy de derecha, soy humanista.”

Y añadió citando a Facundo Cabral:

“No soy de aquí ni soy de allá, pero ser feliz es mi color de identidad.”

La declaración se produjo en medio de tensiones internas, especialmente por la defensa de Laura Sarabia y Armando Benedetti, y generó reacciones divididas: algunos la celebraron como un llamado al equilibrio; otros la calificaron de “mentira por deporte”. En otras ocasiones, Petro ha definido la izquierda como “la lucha entre la codicia y la vida.”

En un contexto donde la polarización política parece norma, el presidente ha lanzado un mensaje claro: su gobierno busca la unidad y la diversidad. Al rechazar etiquetas ideológicas, Petro intenta trascender las categorías tradicionales y centrarse en la justicia social, la igualdad y la protección del medio ambiente.

Este enfoque se refleja en su discurso, donde usa la metáfora del arco iris para describir su visión política.

El arco iris, con sus múltiples colores, simboliza la pluralidad que Petro quiere impulsar. Sin embargo, algunos críticos advierten que esa búsqueda de unidad puede derivar en ambigüedad o falta de claridad en la toma de decisiones.

Aun así, Petro ha mostrado disposición al diálogo con distintos sectores. Su llamado a la unidad en la pluralidad política e ideológica busca abrir espacios de concertación, una apuesta relevante en un país marcado por la división y el conflicto.

En última instancia, el éxito de este enfoque dependerá de su habilidad para equilibrar ideales con la realidad política y económica del país. La unidad y la diversidad son metas loables, pero requieren liderazgo y pragmatismo.

Petro ha reiterado que su visión busca trascender las etiquetas tradicionales de izquierda y derecha, y enfocarse en una política más amplia, plural e inclusiva. Su discurso insiste en la unidad nacional, la colaboración entre sectores y la superación del sectarismo, con el fin de promover una democracia participativa y menos polarizada.

