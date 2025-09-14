- Medellín se prepara la nueva edición de su Feria del Libro

En la capital de Antioquia del 12 al 21 de septiembre se realiza La Feria del Libro y la Cultura de Medellín. En su edición número 19 el evento se realizará en el Jardín Botánico y Parque Explora. Todos los interesados pueden entrar de forma gratuita. Como invitado especial se tendrá a Jalisco (México) y el libro el Principito es un invitado de honor.

Medellín, alcalde actual Federico Gutiérrez, para este año a su feria invito a Jorge Carrión. El escritor de Los huérfanos, Las huellas, Membrana entre otros. Para el mismo evento se piensa tener la visita de Paca Flores, fundadora de la editorial independiente Periférica, la presencia de la artista chilena Dialema Elit, que en 2018 ganó el Premio Nacional de Literatura y en 2021 recibió El Premio internacional Carlos Fuentes. Para darle más variedad a la feria se llevó a los ilustradores como el gaucho Ian Debiase y la ibérica Ana Galvañ.

Para la ocasión además de las charlas se tienen múltiples actividades para dar una idea se va a dar el lanzamiento del libro Gravedad Cero de Lua Adiela Jaramillo Echeverri. No es la única actividad interesada, para los amantes de los fenómenos paranormales se pondrá a disposición del público el texto Historias Paranormales de Medellín Vol 3 Conexión Enigma entre otros. El invitado por su parte llevara a los países un pedazo de la cultura mexicana celebrando su cultura y folclor.

Como resultado de Feria del libro se espera recibir la llegada de al menos 500 mil visitantes. Quienes podrán disfrutar y conocer el placer de la lectura, las artes visuales, las charlas y demás actividades de Feria del Libro de Medellín.

Vea también: Los 5 mejores barrios de Medellín para vivir, están cerca a parques, centros comerciales y más

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.