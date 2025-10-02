Malos manejos en el fondo que maneja las pensiones de más de 12 mil pensionados del Distrito

En una auditoría realizada al fondo que maneja las pensiones de más de 12 mil pensionados del Distrito FONCEP, fondo de prestaciones económicas, cesantías y pensiones de Bogotá, la Contraloría Distrital, encontró pérdidas por más de 13 mil millones de pesos a causa de la mala gestión del fondo, para el cobro y recobro de las cuotas partes pensiónales, dichos recursos deben ser entregados por las entidades donde laboraron los hoy pensionados del Distrito, con el fin de garantizar el pago de las mesadas de más de 12 mil pensionados del Distrito.

El Fondo está manejado por el economista Sergio Cortés Rincón, nombrado por el Alcalde Galán, desde enero del 2024, con lo cual recae sobre él buena parte de la responsabilidad del hallazgo del contralor Julián Mauricio Ruiz cuya gestión termina este año y ya empezó la puja por la sucesión.

Los dineros, deben ser recaudados obligatoriamente por el FONCEP, en las entidades donde trabajaron los beneficiarios antes de pensionarse y deben ser cubiertos por las empresas donde laboraron los pensionados, para fortalecer el sistema de pensiones dijo el Contralor de Bogotá Julián Mauricio Ruíz.

En tal sentido, aseguró el titular del órgano de control que, el no cobro y recobro de las cuotas partes pensionales, tienen como consecuencia que el Distrito al no realizar dicho cobro, debe utilizar sus recursos propios para cubrir el pago de las pensiones. Los millonarios hallazgos detectados por la Contraloría, corresponden a las irregularidades cometidas, tanto en la etapa persuasiva como en el proceso de cobro coactivo.

En las gestiones iniciales, para que las empresas del Distrito giren voluntariamente los recursos al fondo de prestaciones económicas, cesantías y pensiones de Bogotá FONCEP, por cuantía de $11.015 millones y en la etapa de cobro coactivo, donde el fondo busca forzar el pago de la deuda por medios legales, los recursos ascienden a $2.286 millones.

Según Ruíz Rodríguez, la falta de un recaudo oportuno de las obligaciones por parte de las empresas del distrito y la mala gestión del FONCEP, tuvo como resultado la prescripción del cobro de la deuda, ocasionando un detrimento patrimonial de $13.301 millones.

Debido a que, el FONCEP debe utilizar recursos del Distrito para pagar las pensiones a causa de su mala gestión. La Contraloría de Bogotá, abrió proceso de responsabilidad fiscal con el fin de encontrar a los culpables, para que respondan y se puedan recuperar dichos recursos, producto de las presuntas irregularidades cometidas por el fondo de prestaciones económicas, cesantías y pensiones de Bogotá.

Así mismo, el ente de control dará traslado de este proceso, a la Personería de Bogotá, para que se investiguen posibles faltas disciplinarias que se hayan cometido en dicha conducta que, claramente, son una omisión de parte de los funcionarios públicos responsables de realizar dicha función.

Según la Contraloría de Bogotá los responsables de las presuntas irregularidades en el FONCEP, son: el actual Director el Señor Sergio Cortés Rincón, quien asumió el cargo en 2024 y también la economista Martha Lucia Villa Restrepo, quien estuvo en el cargo durante el Gobierno de la exalcaldesa Claudia López, quien asumió el cargo de Directora General del FONCEP en 2020. Teniendo en cuenta que, se deben hacer cobros y recobros de las partes pensionales en las Entidades del Distrito.

