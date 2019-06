Los mega estadios del mundial que hoy se pudren en Brasil

La inversión que hizo el gobierno de Dilma Roussef para realizar el Mundial de Brasil del 2014 fue de USD$ 10.800 millones, el 90% de esa cantidad fue para construir o renovar estadios. En este momento, cinco años después de haber realizado ese mundial, hay 12 estadios que se han transformado en elefantes blancos e, incluso, se habla de su demolición ya que no existe el presupuesto mínimo para su mantenimiento. En esos lugares o no hay equipo de fútbol o los clubes no tienen hinchada.

Estadio Mané Garrincha de Brasilia

-Publicidad.-

Sin club oficial en la ciudad, el Estadio Mané Garrincha fue el más costoso de realizar en el mundo después de la reconstrucción de Wembley en Londres. Costó USD$550 millones y, cinco años después de realizarse, no sólo no se jugará un partido para la Copa América sino que la construcción, que alcanzó a albergar a 76 mil espectadores, hoy es un inmenso estacionamiento.

Publicidad.

El Arena Amazonia de Manaos

Desde la misma inauguración generó polémica. Costó USD$194 millones de euros y desde que acabó el mundial solo se jugaron 15 partidos. Nunguno de los equipos que juegan en el Amazonas está en ese lugar. El Estado federal del Amazonas no tiene como mantenerlo. La selva ya empieza a carcomerlo.

Estadio Maracaná

Durante cuatro años el estadio más importante de Suramérica, el mítico Maracaná, estuvo abandonado. No importaba la historia, el templo fue tratado como un lupanar. Hace un año volvió a abrirse, con miles de butacas menos. En ese lugar no sólo se dio uno de los resultados más impensados de la historia, la final que perdió Brasil contra Uruguay en el 50, sino que James Rodríguez hizo uno de los goles más impresionantes de todos los mundiales.

Arena Pantanal

En pleno Matogrosso se inauguró este estadio que hoy congrega no partidos de fútbol sino celebraciones de grupos evangélicos. Otro inmenso elefante blanco: