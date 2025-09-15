- Golpe a la familia Char y a su negocio con el manejo de aeropuertos en Colombia

El Supertransporte, Enrique Piñeres, multó a la concesión Aeropuertos del Oriente en la que están junto a coreanos en la administración del aeropuerto Palonegro

Otro de los grandes negocios de la familia Char Barranquilla es en el sector aeroportuario. Tienen participación en más de una decena de consorcios que administran varios aeropuertos a través de Airplan y otros.

Airplan es el segundo operador más grande de aeropuertos en el país. Su nombre completo es Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte – Airplan, y está encargado del funcionamiento de: José María Córdoba de Rionegro, Olaya Herrera de Medellín, El Caraño de Quibdó, Los Garzones de Montería, Antonio Roldán Betancourt de Carepa y Las Brujas de Corozal.

Uno de los grupos donde están los barranquilleros es el Consorcio Aeropuertos Oriente. Donde tienen una participación del 32.5% y entre sus socios está el gigante Korea Airport Corporation – KAC, como socio operador, una concesión que obtuvieron en el 2010 por veinte años.

El mismo grupo, Consorcio Aeropuertos Oriente, además del aeropuerto de Palonegro de Bucaramanga, maneja el Simón Bolívar de Santa Marta, Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Yariguies de Barrancabermeja y Almirante Padilla de Riohacha. Los coreanos con los que trabajaron los dueños de Olímpica debían manejar la parte operativa, comenzando de paso operaciones en el país.

Este poderoso grupo económico que tiene el majeo del aeropuerto de Palonegro de Bucaramanga acaba de ser multado por la Superintendencia de Transporte, que sigue las órdenes de Enrique Piñeros. El Supertransporte es ingeniero civil de la Universidad Nacional, oriundo de Cartagena, lleva escasos meses en el cargo y han sido señalados sus vínculos con el Clan Torres de Puerto Colombia, influyentes financiadores de las campañas al Congreso de Armando Benedetti y del presidente Gustavo Petro. El ingeniero ya comenzó investigaciones por la muerte de un perro y por el servicio de taxis del aeropuerto de Bucaramanga.

El consorcio Aeropuertos Oriente, donde esta Olímpica, deberá pagar $ 300 millones por no haber ampliado la oferta de transporte terrestre, es decir, no solo control del Consorcio Taxi Aeropuerto puede tener taxis en el lugar.

Para la entidad de gobierno los usuarios del aeropuerto no pueden escoger libremente la empresa de taxis que los mueva del terminal aéreo. Según los funcionarios en el sitio hay un control del Consorcio Taxi Aeropuerto, información expresada en la Resolución No 10025/24. En consecuencia, Sociedad Aeropuertos representante legal Nelson Javier Rodríguez debe aplicar los correctivos.

El grupo encargado del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Consorcio Aeropuertos de Oriente es el resultado de la unión de la unión de Supertiendas y Droguerías Olímpica S. A, Nexus Infraestructura S.A.S, Incoequipos, Ingeniería Construcción y Equipos S.A y Pedro Ramón Emiliani Catinchi.

La familia Char es la dueña de la Organización Olímpica que incluye a Droguerías Olímpicas cuyo presidente es José Manuel Carbonell, quien fue nombrado en julio del año pasado, para el nombramiento le sirvió su experiencia como financiero dentro de los negocios de Olímpica.

Por una decisión del Consejo de familia, acogiendo una recomendación, ningún miembro de la familia Char debería asumir puestos directivos en sus empresas

El otro actor importante dentro del Consorcio Aeropuertos de Oriente es Nexus, ahora llamado Patria Invesments. El cambio de nombre obedece a la compra hecha por US$7.000 millones en 2024 cuando unos extranjeros adquirieron el fondo Nexus Capital, que tenía de inversionistas a Bbva Horizonte, Porvenir, citifondos e ING. Patria es el mismo grupo que quiere levantar un megaparque solar en Cundinamarca.

Patria Investements tiene más de 35 años de experiencia, y se enfoca, entre otras cosas, en proyectos alternativos, por ejemplo, granjas solares. Dentro del equipo directivo aparece José Augusto Gonçalves de Araújo Teixeira, Director General (CEO), Ana Russo, Directora Financiera (CFO) y Ricardo Leonel Scavazza. En Colombia tienen designado a Jean-Pierre Serani, quien deberá mirar junto a otros si apelan o no la sanción del Supertransporte.

La multa, en primera instancia, puede ser revocada por los abogados de Sociedad Aeropuertos de Oriente, si consideran los involucrados que la sanción no siguió la legislación colombiana.

