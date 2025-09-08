Los 4 glamping cerca de Bogotá a buen precio para celebrar Amor y Amistad

Entre montañas y lagunas, estos alojamientos mezclan aventura y confort para una escapada inolvidable en pareja o en familia

La celebración de Amor y Amistad ya no se limita a un ramo de flores o una cena en un restaurante. Cada vez más parejas —y también familias— buscan experiencias diferentes, íntimas y memorables. Y a pocas horas de Bogotá, los glamping se han convertido en la excusa perfecta para escapar de la rutina: naturaleza, lujo y desconexión en un solo lugar.

Estos cuatro destinos ofrecen noches mágicas bajo el cielo estrellado, con jacuzzis climatizados, cabañas de lujo y paisajes que parecen sacados de una pintura.

1. Bosque Fúquene Glamping

A solo dos horas y media de Bogotá, en el Km 19 vía Ubaté – Chiquinquirá, antigua vía Fúquene, este lugar pet friendly es un verdadero escondite entre montañas. Las cabañas de madera y cristal están construidas en medio de los árboles y con terrazas privadas que regalan vistas directas a la laguna de Fúquene, ideal tanto para escapadas románticas como para pasar tiempo en familia, pues sus instalaciones cuenta con adecuaciones para grupos familiares. Sus cabañas cuentan con cama king, baño privado, minibar y un jacuzzi climatizado que se convierte en el mejor plan al atardecer.

El espacio combina lo rústico con lo elegante: senderos privados, zona de fogatas y hasta un restaurante dentro de una finca de cuatro hectáreas. Además, ofrece caminatas guiadas a la montaña para observar la laguna. Cerca de este glamping también podrá encontrar paseos en lancha y la posibilidad de visitar atractivos como la Piedra Colgada.

Las tarifas oscilan entre $280 mil entre semana y $380 mil los fines de semana, e incluyen desayuno y kit de fogata. Perfecto para quienes quieren un plan romántico sin dejar a su mascota en casa.

2. Niddo Suesca

Rodeado de montañas, a poco más de dos horas de Bogotá, Niddo Suesca se ha ganado un espacio en el itinerario de los viajeros que buscan aventura y confort. El complejo ofrece diferentes tipos de alojamiento, todos con baño privado, fogata, calefacción y vistas espectaculares.

Entre sus servicios destacan restaurante, bar, zona de picnic y hasta alquiler de bicicletas para recorrer los alrededores. Está ubicado estratégicamente a media hora del Parque Jaime Duque, a 40 minutos de la Catedral de Sal de Zipaquirá y a poco más de una hora del aeropuerto El Dorado.

Las tarifas comienzan en $340 mil la noche, con desayuno incluido. Escalada, ciclomontañismo y yoga completan una experiencia que combina lo mejor del descanso con la adrenalina de Suesca.

3. King Dome Guatavita

En Guatavita, frente al embalse del Tominé, a 5 minutos de Guatavita se encuentra King Dome, un glamping que impresiona por sus domos con terraza, decoración náutica y una ubicación privilegiada a tan solo 90 minutos de Bogotá.

Los visitantes pueden elegir entre domos sencillos o dúplex, todos con baño privado, zona de parqueo y la posibilidad de practicar deportes acuáticos, escalada en los farallones de Suesca, yoga o caminatas alrededor de la laguna de Guatavita.

Las tarifas parten desde $400 mil por noche y la experiencia promete ser tan romántica como aventurera.

4. Kamp Nattivo (Sutatausa)

A dos horas de Bogotá, en la vereda Novoa, se levanta este espacio diseñado para desconectar. Sus domos están totalmente equipados y rodeados de montañas, con planes que incluyen caminatas por los farallones de Sutatausa, contemplación de paisajes y noches al calor de la fogata.

Con precios desde $400 mil por noche, es una buena alternativa para quienes buscan tranquilidad, aire puro y un plan diferente sin viajar demasiado lejos de la capital.

El encanto del glamping es que permite dormir en medio de la naturaleza sin renunciar al lujo. Estos cuatro lugares demuestran que a pocas horas de Bogotá se puede vivir una experiencia que mezcla romanticismo, aventura y comodidad. Para quienes quieren sorprender a su pareja, son la excusa perfecta para celebrar Amor y Amistad bajo las estrellas.

