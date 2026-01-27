- Los 2 caleños a quienes les apostó Petro para hacer el nuevo video que venderá a Colombia en el mundo

Con este documental, David y Dago Ospina buscan entusiasmar para superar la cifra de los más de 10 millones de turistas que visitaron el país en 2025

El último día de noviembre de 2025, David y Dago Ospina recibieron la noticia de que su productora había sido seleccionada para darle vida al nuevo video turístico del gobierno de Gustavo Petro. No era la primera vez que trabajaban con el Estado: durante 2024 ya habían liderado tres proyectos audiovisuales para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enfocados en el Valle del Cauca, Santa Marta y La Guajira. Sin embargo, esta vez el reto era mayor.

La misión no era sencilla, David y Dago debían superar el trabajo hecho por Mauricio Vélez (junto a Procolombia), reconocido por ser fotógrafo de Verónica Alcocer y la mente maestra detrás de ‘Colombia, el país de la belleza’ el cual recibió varias nominaciones en Cannes Lions.

Los hermanos tenían apenas un mes para lograr una hazaña casi heroica: conceptualizar, producir y lanzar una pieza audiovisual que cumpliera con las expectativas del Ministerio y que, además, lograra mostrar una Colombia distinta, alejada de los clichés turísticos. Diciembre no jugaba a su favor. Hoteles a reventar, vuelos limitados, locaciones saturadas y agendas cerradas eran apenas algunos de los obstáculos que enfrentaban los hermanos caleños.

Con apenas diez unidades de trabajo activas —equipos de tres y cuatro personas— y con recursos técnicos limitados, David y Dago decidieron lanzarse al ruedo. Uno asumió la dirección creativa y el guion; el otro, la producción ejecutiva. La apuesta era clara: mostrar una Colombia poco narrada, una que rara vez aparece en los videos institucionales. Llegar a algunas locaciones implicaba días enteros de desplazamiento. Mientras unos equipos grababan en el Amazonas, otros lo hacían en el Chocó, trabajando en paralelo para cumplir con los tiempos.

Pese al desgaste físico y mental que implicó ese diciembre frenético, hoy los hermanos Ospina hablan del proyecto con satisfacción. Ver el resultado final fue, para ellos, una confirmación de que el camino elegido valía la pena. Así comenzó todo: un administrador de empresas y un abogado, unidos por la inquietud creativa y el deseo de mostrarle al mundo una Colombia distinta.

De la academia a la creatividad, el viaje que le cambió la vida a estos hermanos caleños

David y Dago nacieron en Cali, pero la violencia marcó su infancia. Dago fue secuestrado a los nueve años y pasó nueve meses en cautiverio, un episodio que obligó a la familia a salir del país. Aun así, el deseo de regresar y construir algo en Colombia nunca se apagó.

Ambos volvieron años después. David se graduó como administrador de empresas de la Universidad del Rosario y Dago como abogado, también de la Rosario. Cada uno siguió su propio camino profesional, hasta que, poco antes de la pandemia, emprendieron juntos un viaje por varios países de Asia. Allí descubrieron algo que les cambió la perspectiva: destinos con menos recursos naturales que Colombia lograban posicionarse mejor turísticamente gracias a la forma en que contaban sus historias.

Ese hallazgo fue revelador. Tras el confinamiento, decidieron traer a fotógrafos de reconocimiento internacional y ofrecer productos audiovisuales distintos a lo que el mercado local estaba acostumbrado. Al inicio no cobraban mucho, no eran conocidos, llegaban con equipos reducidos y su formación estaba lejos de la producción audiovisual tradicional. Pero justamente esa distancia se convirtió en su mayor fortaleza: no seguir las reglas les permitió romper el molde.

La originalidad de su trabajo llamó la atención de marcas internacionales, entre ellas Corona, la cervecera mexicana. Sus piezas fueron tan bien recibidas que la propia marca los recomendó con otras productoras del mundo. Ese reconocimiento los llevó a uno de sus proyectos más ambiciosos: El camino cubano x Corona.

Lanzado en 2023, el documental retrató la vida de surfistas cubanos y la manera en que lograron practicar un deporte que durante décadas estuvo prohibido por el régimen. La historia conectó no solo con la marca, sino con la realidad de deportistas amateurs que aprendieron a surfear gracias a revistas abandonadas por turistas. El proyecto fue seleccionado en más de 15 festivales internacionales, incluidos eventos avalados por la Academia que califican para los premios Óscar.

El turismo, el pilar de la productora de David y Dago Ospina

Con el tiempo, los hermanos entendieron que su fortaleza no estaba en vender destinos, sino en contar historias. Narrar realidades invisibles se convirtió en su sello. Así llegaron a trabajar con el gobierno de Perú en la campaña PromPerú en 2023 y, más adelante, Corona volvió a confiar en ellos para cubrir los Juegos Olímpicos de 2024.

En Colombia, antes de Descubre la diversidad de Colombia, el país de la belleza, realizaron tres proyectos con el gobierno nacional. Uno enfocado en el Valle del Cauca, otro en Santa Marta y el más destacado, el de La Guajira. Descubre La Guajira fue premiado en festivales de Cannes, España, Portugal y Croacia, y se convirtió en el primer destino latinoamericano reconocido en el circuito CEFIT.

Ese recorrido fue clave para que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo volviera a confiar en ellos. Así, Tornus, la agencia fundada por David y Dago Ospina, se consolidó como un caso de éxito colombiano: una productora referenciada en múltiples países por su trabajo diferencial, de alta calidad y que demuestra que no siempre se necesitan los presupuestos más elevados para contar historias poderosas.

Este documental parte de territorios, culturas y comunidades que durante años no fueron visibles y los presenta desde la experiencia directa de conocerlos, escucharlos y habitarlos. Por medio de esta campaña, se buscó presentar destinos no convencionales de Colombia, para impulsar turismo de valor.

De esta manera, quieren atraer a más turistas y superar los 21 millones de visitantes entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, cifra que reveló el gobierno de Petro, lo que representa un incremento del 138 % frente al mismo periodo del gobierno anterior.

