Las dos duras ejecutivas que tendrán que poner a marchar la deteriorada EPS Sanitas

La vallenata Ivonne Orozco, cabeza del Grupo Keralty y Sylvia Escobar, presidente de la EPS Sanitas, tiene que retomar la EPS que acaba de entregarles el Gobierno

El superintendente de Salud Giovanni Rubiano se vio forzado a devolverle la EPS Sanitas a su dueño el Grupo Keralty de propiedad del español Joseba Grajales, después de 17 meses de intervención. Según un comunicado las condiciones en la que la reciben son deplorables, con un aumento de casi del detrimento patrimonial de $ 1.7 según explicó Juan Pablo Rueda, presidente global de salud de Keralty.

Quienes deberán enfrentar esta crítica situación para cumplirle a sus afiliados son la vallenata Ivonne Orozco, quien fue nombrada CEO de Keralty a comienzos del año, junto a la reconocida ejecutiva Sylvia Escobar, presidenta estratégica del Grupo Integral de Salud EPS Sanitas desde 2022. Escobar ya se desempeñaba como la directora ejecutiva respalda por una sólida junta directiva cuando el gobierno Petro la intervino bajo la batuta del superintendente Luis Carlos Leal en abril del 2024. Son ellas quienes deberán organizar el preocupante panorama de deterioro financiero, quejas y tutelas que se encontró.

Orozco, ingeniera industrial de la Universidad de Los Andes y con un MBA en Global Communites en el Instituto de Empresas en Madrid, España, cuenta más de 20 años de experiencia en el sector, trabajó en compañías como Chubb Seguros, AIG Seguros y en la misma Colsanitas ha ocupado los cargos de vicepresidente Ejecutivo Medicina Prepagada y vicepresidente Comercial.

Bajo su dirección, Keralty ha solicitado al gobierno la compensación por los daños causados durante los 17 meses de intervención estatal, además de la implementación de medidas que garanticen la estabilidad financiera y eviten futuras intervenciones similares.

Como CEO de Keralty Colombia, Ivonne Orozco tiene a su cargo la EPS Sanitas, la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas y Medisanitas S.A.S. Compañía de Medicina Prepagada. En conjunto, estas tres marcas suman más de 7,09 millones de usuarios en el país, de los cuales 643.341 corresponden a Colsanitas, 91.930 a Medisanitas, y el grueso se concentra en el servicio de EPS, con más de seis millones de afiliados.

Para la gestión de los 50 centros médicos en 18 ciudades de todo el país, siete de ellas clínicas, la CEO cuenta con el apoyo de la Dra. Paola Andrea Rengifo Bobadilla, médica cirujana egresada de la Universidad Nacional y Especialista en Gerencia de Servicios de Salud de la Universidad Sergio Arboleda. La Dra. Rengifo es la primera mujer en ocupar la presidencia de Clínicas Colsanitas, un rol que incluye la supervisión de clínicas como la Clínica Reina Sofía, la Clínica Universitaria Colombia, la Clínica Sebastián de Belalcázar en Cali y la Clínica El Carmen en Barranquilla.

Además, el equipo directivo de Keralty cuenta con el acompañamiento de Fabio Macias, administrador de la Universidad de Los Andes. Como vicepresidente Económico de Sanitas tiene más de 12 años en su cargo y es el encargado de afrontar la crisis financiera de la entidad. Entre las primeras y principales demandas al gobierno, el grupo ha solicitado el pago inmediato de las deudas pendientes con Sanitas y otras Entidades Promotoras de Salud (EPS), con el fin de asegurar la estabilidad financiera del sistema y la continuidad en la prestación de servicios.

