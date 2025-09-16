BYD, Kia y Volvp: Llas 3 marcas de carros que más vehículos eléctricos están vendiendo en Colombia

Poco a poco vemos como la movilidad sostenible toma fuerza en Colombia y un gran reflejo de esto son las ventas, lideradas por BYD y más

Las nuevas formas de movilizarse están ganando terreno en Colombia, y nada lo refleja mejor que el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en lo corrido del año. Cada vez más marcas le apuestan a la movilidad sostenible, sumando a su portafolio opciones que combinan diseño, autonomía y eficiencia. A esta ola también se suman fabricantes chinos que están desembarcando en el país con fuerza, buscando liderar un segmento que ya tiene protagonistas claros. Entre ellos destacan BYD, Kia y Volvo.

BYD, el gigante chino que arrasa con sus vehículos eléctricos

Encabezando este mercado está BYD, la marca china distribuida en Colombia por Motorysa. Su llegada revolucionó la movilidad eléctrica con modelos que han conquistado por completo a los conductores locales. Vehículos como el Yuan Up y el Seagull se han convertido en referentes, mientras que opciones como el Yuan Plus o el Sealion completan un catálogo que combina precios competitivos y gran autonomía.

Los números hablan por sí solos: en el acumulado hasta agosto de 2024, BYD había vendido 1.240 unidades, pero en 2025 esa cifra se disparó hasta 5.673 vehículos eléctricos. Una muestra de que el mercado colombiano se está electrificando a un ritmo acelerado.

Kia, una de las marcas de carro que acelera en el mercado

Otra de las marcas que pisa fuerte es Kia. En 2024, durante el mismo periodo, había alcanzado apenas 230 ventas, pero en 2025 el número subió a 923 unidades. Este salto lo explica su apuesta por modelos que han logrado gran aceptación, como el EV5 y el EV3, que combinan diseño atractivo, buen rendimiento y tecnología de punta.

Kia EV5.

Con estos resultados, Kia se consolida como un jugador clave en el segmento y demuestra que la movilidad eléctrica no es solo una tendencia, sino una realidad que seguirá creciendo.

Volvo, lujo y sostenibilidad

En el tercer lugar aparece Volvo, una marca que ha sabido diferenciarse con un portafolio de lujo pensado para quienes buscan sostenibilidad sin sacrificar elegancia ni confort. Hasta agosto de 2025, la firma sueca registró 727 unidades vendidas, un logro notable en un segmento cada vez más competido.

Más allá de las cifras, Volvo trabaja en fortalecer su presencia en el país con un servicio postventa de alta calidad, un factor que fideliza clientes y la convierte en una de las marcas más confiables del mercado.

Con estas cifras, queda claro que la movilidad eléctrica en Colombia está dejando de ser una promesa para convertirse en un presente tangible. La pregunta es: ¿cómo se reacomodará el tablero cuando más marcas, especialmente las chinas, sigan entrando a competir?

