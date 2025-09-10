La santandereana responsable de los 19 restaurantes Andrés Carne de Res que enfrentará el lío con MinTrabajo

Laura Tarazona, quien tiene las riendas del negocio, deberá cumplir con las indicaciones del Ministerio para volver a abrir el popular restaurante de la calle 82

Los titulares de prensa y el sello que la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, quien colocó un sello de cierre de la cocina del popular local Andrés DC en la Calle 82, alarmaron la clientela. Y será Laura Tarazona, la presidente del Grupo IGA, propietario de la cadena de los 19 restaurantes de la marca Andrés Carne de Res, la encargada de aplacar las aguas.

Después de una visita de 8 horas liderada por la viceministra (e) quien el minsitro de Trabajo, Antonio Sanguino, trajo para el cargo de inpsectora de Vigilancia y Control, dio instrucciones que sin duda afectan el funcionamiento del popular y reconocido restaurante. Ya había hecho lo propio con sonadas visitas de inspección a Rappi, D1, El Cerrejón, Olímpica. Muñoz ordenó la paralización de comidas después de identificar riesgos térmicos y eléctricos, indicó que la medida aplicará hasta que se implementen las medidas correctivas. El ministro Sanguino, quien está en la cuerda floja, no dudó en ponerle alto parlante mediático a la decisión en el afán de ponerle la lupa, como mecanismo ejemplarizante, a conocidas empresas.

Vuelve y juega. Otro accidente en los establecimientos de Andrés Carne de Res. Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes.



He dado instrucciones para que @MinTrabajoCol adelante las… https://t.co/YWfhpdqcjH — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) September 8, 2025

Laura Tarazona será la encargada cumplir con las recomendaciones que hizo el Ministerio de Trabajo, y realizar los ajustes y recomendaciones en paralelo a la atención normal que se continuará prestando a los clientes, en los cuatro pisos temáticos, infierno, tierra, purgatorio y cielo.

La ejecutiva santandereana fue quien lideró la fusión de Andrés Carne de Res con el grupo Conboca, y desde entonces ha sido la encargada del crecimiento sostenido y la expansión internacional de la marca a través de franquicias en Panamá y Miami Beach.

El restaurante Andrés D.C. es una marca de Inmaculada Guadalupe y Amigos, propiedad del Grupo IGA. Este grupo fue fundado en 2017 cuando su creador, Andrés Jaramillo, se asoció con el Grupo Conboca, propiedad de los hermanos Robayo, que en ese momento incluía marcas como Kokoriko, helados Mimo´s (hoy propiedad de Nutresa) y Palos de Moguer. El Grupo IGA, es considerado el tercer mayor grupo de restaurantes en Colombia, con más de 4.500 empleados y está compuesto por 316 restaurantes y tres plantas en todo el país.

