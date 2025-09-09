- La paliza electoral del gobernador de Buenos Aires a Milei que lo obligara a sacudirse

La magnitud de la derrota del domingo no estaba ni en la peor de las pesadillas de Javier Milei. Fue una dura paliza del peronismo al presidente de la Libertad Avanza en unas elecciones atípicas de concejales, diputados y senadores en la provincia de Buenos Aires, importante porque allí vive el 40 % de la población apta para votar en Argentina.

Alex Kicillof, el gobernador de Buenos Aires que tenía en sus manos las huestes del peronismo-kirchnerismo de Fuerza Patria tampoco imaginaba un triunfo por 13 puntos con su partido débilmente pegado a la líder Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción.

Sorpresivamente, Milei se mostró como un buen perdedor, reconoció públicamente“una clara derrota”, muy lejos del estilo pendenciero de gobierno y de campaña donde repitió como un mantra ““Vamos a poner el último clavo en su ataúd”. El tono fue bajando cuando un topo dentro de la Casa Rosada estalló los audios de las coimas en la compra de medicamentos para discapacitados que involucraban a Karina Milei, el poder detrás del trono de su hermano.

Cuando los bonaerenses llegaban a las urnas, en la sede de campaña en el búnker de La Libertad Avanza, ubicado en Gonnet, una localidad de La Plata-capital de la provincia-, el presidente y sus cercanos habían pasado de “empate técnico” a “derrota digna de menos de cinco puntos”.

Alex Kicillof es la estrella en ascenso del peronismo-kirchnerismo tras la aplastante derrrota a Milei

Alex Kicillof logró el reverszo contundente de 13 puntos. Fue él quien le apostó a separar las elecciones de la provincia por primera vez en muchos años, y esas elecciones en principio irrelevantes, Milei las convirtió en un partido de su gobierno contra el kirchnerismo. Y perdió. Cristina salió al balcón y celebró al lado de su hijo Maximiliano, y cientos de simpatizantes bajo la ventana de su apartamento en San José 1111. Y envió un audio a la militancia que festejaba en escenario callejero sobre avenida 51 entre 9 y 10 en La Plata, con cánticos y fuegos artificiales.

En medio de las fracturas de su partido, Cristina mostró que aún es figura de peso en la política argentina. Pero ahora tiene la gran la sombra de Alex Kicillof, figura en ascenso, de 53 años, economista con fuerte respaldo en sectores juveniles, sindicales y populares. Quien se ha erigido como el más fuerte presidenciable para el 2027.

Le puede interesar: Las coimas y los audios que enredan la presidencia de Milei y a su hermana Karina

48 días decisivos de máxima tensión

Ahora vendrá la gran prueba. La de las elecciones de Congreso el 26 de octubre. Los bonaerenses volverán a votar, esta vez con todo el país para elegir diputados y senadores a nivel nacional.

La opinión generalizada es que Milei tendrá que recalcular y buscar un camino, que es incierto. Ajeno al diálogo, se duda que busque puentes con la oposición. Uno de sus más cercanos fue el encargado de felicitar a Kicillof, y aún no le ha pasado al teléfono. Fue el mismo Kicillof quien le increpó sobre la necesidad de volver la cara al pueblo.

Los analistas insisten en que Milei tendrá que sacudirse después de acusar el golpe. Lo cual no está claro. Desde el domingo, en su cuartel de La Libertad Avanza se mantuvo firme y anunció que se corregirán los errores políticos, pero no cederá un milímetro en su proyecto de gobierno, y al contrario, lo va a acelerar en estos días. De hecho, lo que está en juego son las mayorías en un Congreso que hoy está dominado por la oposición. Èl no duda y persiste en que lo suyo es una cruzada que se nutre de “las fuerzas del cielo”.

Le puede ineresar: Los duros castigos que impusieron a Cristina Kirchner y su combo de cómplices

.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.