La necesidad del reconocimiento: ¡Gracias Juan Manuel Santos!

Hace 8 años cuando se posesionó Juan Manuel Santos por primera vez me sentí abatido y desesperanzado. Pensé que el país seguiría las mismas vías que su antecesor trazó: el miedo, la manipulación de las mentes, el nacionalismo, el sentimiento patriótico que infundía el odio, el todo vale, la corrupción, las amenazas a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, la idolatría a los paramilitares y a sus mafias, etc. En fin, este país dolía y deban deseos de abandonarlo.

Un tiempo después, cuando se pudo percibir cómo el nuevo presidente empezaba a distanciarse de la manera de hacer política de su antecesor, se abrió de nuevo un halo de esperanza. Este fue confirmado cuando se logró saber que el jefe de Estado estaba en acercamientos para lograr un diálogo de paz con la guerrilla más antigua del continente, las Farc.

Esta noticia produjo en muchos colombianos un sinsabor, pues en cierta medida ya nos habíamos acostumbrado a la guerra, al conflicto que hasta entonces no había sido reconocido. Nos habíamos acostumbrado a ver y a escuchar diariamente que un número de colombianos, de ambos bandos, los del ejército y la guerrilla, habían sido asesinados. Nos habituamos al miedo y a la manipulación de nuestras conciencias, ya que nos hicieron creer que la vida de un ser humano vale más que la del otro.

Ahora bien, cuando se inicia el proceso de paz en La Habana (con notable evidencia de haber aprendido de los errores del pasado, pues se hace fuera del país, con garantes internacionales y sin despejar zona alguna, con unos puntos claros en la agenda, con representación de las víctimas, con garantías constitucionales, entre otras) me di cuenta de que Juan Manuel Santos tenía la clara consciencia de hacer todo lo posible por llevar a Colombia por el camino de la paz, así eso le costará su popularidad y el odio visceral de la oposición. Todos nos hemos dado cuenta en estos ocho años de todo tipo de calumnias hacia él, representadas por una oposición sin vergüenza, a la que no le interesa el país, sino endiosar a un caudillo que tiene tantas o más investigaciones que un criminal de talla mundial.

Después de la larga y difícil travesía por firmar el acuerdo de paz, Juan Manuel Santos nos entrega un mejor país a todos. Un país en donde las Farc, estructura que fue capaz de desarticular al Estado colombiano, se encuentra desmovilizada. Nos entrega el ejemplo de un presidente que sacrifica su popularidad por llevar a feliz término una tarea digna de un hombre sabio. Nos entrega un país hermoso, para que podamos recorrerlo sin temor a que nos vayamos a encontrar en medio de un cruce de balas en una batalla. Nos entrega un país del que se hablan cosas distintas en el extranjero, a que somos un país de narcos y de guerrilleros.

Por lo dicho anteriormente, es necesario agradecerle al presidente por su trabajo en buscar la paz. Sé que muchos no se sienten a gusto con su gestión, no obstante, la historia le agradecerá esto que ha hecho. Hoy podríamos aprender algo de la virtud de la gratitud y decir gracias, eso no nos convierte en aduladores, pues la gratitud, tiene mucho que enseñarnos, tal como lo hace saber el filósofo francés, André Comte Sponville: “Lo que la gratitud enseña, sin embargo, es que existe una humildad feliz, o una alegría humilde, porque sabe que no es su propia causa, ni su propio principio, y por ello se alegra todavía más (¡qué placer decir gracias!), porque es amor, y no de uno mismo ante todo y sobre todo, porque se sabe deudora, o más bien (puesto que no hay nada que reembolsar) porque se sabe satisfecha, más allá de toda esperanza y antes de toda espera”. En otras palabras, es necesario agradecerle al expresidente porque nos ha procurado la alegría de vivir en un país que se encuentra por el camino de la paz.

