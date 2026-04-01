La millonada que gana Aura Cristina Geithner en OnlyFans y lo que cuesta acceder a su contenido exclusivo

La nueva integrante de La casa de los famosos cobra por suscripción y vende prendas íntimas usadas por las que cobra de 40 a 150 dólares según el país al que vayan

La entrada de Aura Cristina Geithner a La casa de los famosos volvió a poner sobre la mesa uno de los aspectos más comentados de su vida reciente: los ingresos que obtiene a través de su cuenta en OnlyFans, la plataforma que Aura Cristina ha transformado en su principal fuente de dinero.

La actriz, cantante y modelo llegó al reality en medio de una etapa clave del programa, marcada por las recientes eliminaciones de Yuli Ruiz y Manuela Gómez y por movimientos estratégicos. Sin embargo, su aparición no solo agitó la dinámica dentro de la casa, sino que también reactivó el interés por su faceta como creadora de contenido digital.

Cuánto cuesta la suscripción y cómo gana dinero Aura Cristina Geithner en OnlyFans

De acuerdo con lo que ha revelado la propia artista, la suscripción mensual a su canal de OnlyFans tiene un costo de 20 dólares, lo que permite a los usuarios acceder a parte de su contenido exclusivo. Sin embargo, este valor representa solo una fracción del negocio.

El modelo de ingresos se fortalece con la venta de contenido adicional dentro de la plataforma. Según se ha explicado, los usuarios adquieren paquetes privados que incrementan significativamente sus ganancias mensuales.

Geithner ha señalado que mantiene una comunidad estable de aproximadamente 1.600 suscriptores. Aunque la cifra puede parecer limitada frente a otras cuentas masivas, se trata de seguidores constantes que han permanecido fieles a ella durante cerca de cuatro años, lo que garantiza ingresos recurrentes y estables.

Bajo ese esquema, la actriz ha afirmado que llega a ganar más de 117 millones de pesos mensuales (al cambio del dólar hoy), es decir hasta tres o cuatro veces más que en su etapa como protagonista de televisión, incluyendo las producciones más exitosas de su carrera.

Además del contenido digital, Aura Cristina ha incorporado otras fuentes de monetización. Entre ellas destaca la venta de prendas personales, específicamente ropa interior usada, perfumada y personalizada. Cada pieza puede costar 40 dólares en Colombia y hasta 150 dólares en el exterior, dependiendo del comprador.

Este modelo le ha permitido diversificar sus ingresos y consolidar una comunidad que, según sus propias cifras, está compuesta principalmente por personas entre los 25 y 40 años.La presencia de Geithner en La casa de los famosos coincide con este momento de expansión de su marca personal, en el que combina televisión, música y plataformas digitales. Su actividad en OnlyFans se mantiene como uno de los pilares económicos más sólidos de su carrera actual.

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