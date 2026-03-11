- La jugada de ETB para zafarse del negocio de la televisión, le cedió los contratos a DirecTV

Diego Molano firmó una alianza con el Alejandro Nigro presidente de DirecTV regional para entregar el manejo de sus clientes y focalizarse en fibra óptica y más

Bajo el liderazgo de Diego Molano Vega, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, decidió mover una ficha clave para reorganizar uno de sus negocios tradicionales: avanzó en una alianza con DirecTV para transferir los contratos de televisión por suscripción que hoy tiene con miles de clientes en el país.

Diego Molano, presidente de ETB

La operación también tiene como protagonista a Alejandro Nigro, el ejecutivo argentino que desde 2024 dirige la operación de la multinacional en el país y que ahora busca ampliar su presencia en el mercado colombiano de televisión y entretenimiento.

Alejandro Nigro, la figura ddetrás de DirecTV Colombia

El acuerdo ya fue notificado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que revisará si la operación tiene efectos sobre la competencia en el sector de telecomunicaciones.

La alianza implica que DirecTV asumiría la prestación del servicio de televisión para los clientes de ETB, mientras la empresa bogotana seguirá enfocándose en su principal apuesta estratégica: la expansión de su red de fibra óptica y servicios de conectividad.

Las cifras detrás del movimiento de ETB y DirecTV

La movida no es menor para una empresa que viene atravesando un momento financiero complejo. ETB cerró 2025 con pérdidas por $117.852 millones, lo que representó un aumento de 19,1 % frente a 2024, una situación que la ha obligado a revisar su portafolio de negocios.

En ese contexto, la televisión por suscripción dejó de ser uno de los focos principales. En los últimos años el sector ha venido perdiendo terreno frente al crecimiento del internet de alta velocidad y las plataformas de streaming, lo que ha llevado a varios operadores a replantear sus estrategias.

Para ETB, la prioridad ahora es la infraestructura digital. La empresa ha venido concentrando sus inversiones en la expansión de su red de fibra óptica, con la que busca fortalecer su posición en Bogotá y competir con gigantes como Claro, Movistar o Tigo.

La decisión también coincide con la llegada de Diego Molano a la presidencia de ETB. El exministro y empresario asumió recientemente el liderazgo de la empresa pública con la tarea de modernizarla y encontrar nuevas fuentes de crecimiento en el mercado de telecomunicaciones.

Al asumir los contratos de televisión que hoy administra ETB, DirecTV podría sumar miles de clientes a su operación en el país, consolidando su posición en un negocio que todavía mantiene millones de usuarios en Colombia.

Si la alianza logra superar el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio, el acuerdo podría marcar un nuevo capítulo en el mercado de telecomunicaciones colombiano. ETB se concentraría en ser un operador fuerte de conectividad y servicios digitales, mientras DirecTV reforzaría su papel como proveedor de televisión y contenidos en el país.

