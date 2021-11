El controversial personaje que quiere ser alcalde de Santa Marta

Por: Hernando Zabaleta Echeverry |

noviembre 09, 2021

La historia de este personaje es muy particular.

Desde 2012 es concejal de Santa Marta por Cambio Radical. Es el hijo extramatrimonial del exsenador Miguel Pinedo Barros; no creció con todos los lujos ni la distinción social de sus medios hermanos los exsenadores Hernando y Miguel Pinedo Vidal –este último condenado por parapolítica­–.

Tampoco es blanco de ojos azules como ellos. Su hermano, Osmer David Pinedo Cuello fue condenado en 2006 por estafa y falsedad en documento público. Salió menos favorecido por la vida, pero ha subsistido dentro del fango de la política pequeña.

Cuando su padre murió en 1988, solicitó la pensión de sobrevivientes, para no soltarla. Se demoró más de 12 años estudiando Derecho. Cuando cumplió 25 años, en 1998, le quitaron la pensión porque ya no tenía más derecho a ella y entonces presentó una tutela contra el Fondo de Previsión Social del Congreso (FONPRECON) solicitando la continuidad de la pensión de sobrevivientes porque “todavía estaba estudiando y no se defendía solo”.

Pues bien, ganó la tutela y se quedó cobrando la pensión de sobreviviente del papá hasta que en 2015 (con 42 años) el Consejo de Estado se la revocó mediante providencia 25000-23-25-000-2000-01200-01(0526-08[1]) (Consejero Ponente: Gustavo Gómez Aranguren).

(Véase: https://www.wradio.com.co/noticias/judicial/ordenan-a-concejal-de-santa-marta-devolucion-de-mega-pension/20150701/nota/2831826.aspx)

Y entonces, a pesar de que el Consejo de Estado le ordenó devolver los recursos públicos que ilegalmente se apropió durante tantos años, al día de hoy no lo ha hecho, incumplió un acuerdo de pago, le tienen un inmueble embargado, la Fiscalía recientemente lo citó a interrogatorio por enriquecimiento ilícito de particulares y ni qué decir de la cantidad de investigaciones que tiene en la Procuraduría.

Asombra que un tipo con un historial así, con semejantes antecedentes, de esos que se gastan más de 12 años para terminar un pregrado (con los hermanos condenados por concierto para delinquir agravado, estafa y falsedad en documento público) crea que va a ser alcalde de Santa Marta.

Esas épocas en que el prontuario le ganaba al mérito, a las ejecutorias y al prístino actuar, quedaron atrás hace mucho tiempo en esa ciudad.

[1] Véase: https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/25000-23-25-000-2000-01200-01(0526-08).htm (Consultado el 4/11/2021)