La ignorancia de Héctor Abad Faciolince le impide ver la grandeza de este monumental escritor

Por: Enrique Ferrer |

abril 25, 2025

Adiós al gran escritor: es un título que promete una ruta argumentativa, que no concreta, mucho menos desde la literatura misma, sino desde la fama que promovió dicha literatura. Y se concentra, en cambio, en el tema de las filiaciones y opiniones políticas de escritores consagrados. Y no refresca los casos de Neruda, de Vargas Llosa, de Machado; y finalmente, de uno que, deseo ocuparme, de Borges (yo sumaría a esa lista a Gabriel García Márquez, con su permanente oda a Fidel Castro, dictador que duplica en tiempo a Pinochet, aunque pareciera con menos presos políticos y menos desaparecidos, un poco menos indigno, diría Borges), y los privilegios, no de un día, ni una hora, sino por mucho tiempo, en La Habana.

El punto es que considero una canallada exponer aquí, sin hacer jerarquía y sopeso argumentativo a Borges, entre todos estos ejemplos. Para iniciar: Borges no expresó identidad con el tirano Pinochet, Borges fue invitado por la Universidad de Chile a recibir un premio académico, el dictador fue incluido (sin saberlo) en la ceremonia, le daba la mano. Neruda se vincula ideológicamente con Stalin al dedicarle una oda, no solo se vincula, crea en su nombre (Neruda escribe su oda a Stalin en 1943, recibe un premio internacional en la URSS en 1953, y el Nobel en 1971, 30 años para pensarlo tuvo la Academia Sueca); Vargas Llosa tomó posición abierta y sostenida sobre sus preferencias (y tiene derecho, eso ni destruye ni enmienda su literatura ya un tanto insípida y llena de recursos históricos y retóricos para disimular su poca capacidad para construir belleza, magia, juego y con esa militancia, gana el Nobel).

Borges, “el más grande escritor de América”, que recibió, ya ciego y consagrado por sí mismo y los intelectuales del mundo, el premio nacional en Argentina, y ya casi al final de su vida, el premio Cervantes (compartido, 1979, ¡caramba!). En 1976 Borges tenía 77 años (gran parte de su obra publicada; M. A. Asturias, nacido en el mismo año de Borges, ganó el Nobel en 1967, y había recibido el premio Lenin años atrás), hace más de 20 años era un autor consagrado a nivel mundial (¿no tuvieron tiempo los suecos para darle el Nobel, como tampoco lo hicieron con tantos otros y otras, como Yourcenar? ¿O Borges no era un autor comercial, de novelas de un millón de ejemplares? ¿O Borges, a esa edad, ciego, podría ser tan peligroso con sus opiniones como lo fue Faulkner, después de otorgársele el Nobel?).

Los suecos premian a diplomáticos como Paz, Neruda o al marqués Vargas Llosa; una voz ataviada de espadas como la de Borges era un riesgo. Vale aclarar, antes y después de ese nefasto recuerdo con Pinochet, regresó a Chile y se negó a reunirse con el dictador, y llamó dictador, a quien le restauró en un cargo público tras la caída de Perón; cuando regresó la democracia a Argentina, la celebró, y dijo: la democracia me desmiente.

Firmó y acompañó la primera declaración de “las madres de mayo”, interfirió por la denuncia y búsqueda de desaparecidos. No hay espacio para un debate ilustrado mayor, pero es una infamia que en esta columna se despache usted, señor Faciolince, de un modo irresponsable, sin ponderar sus palabras.

Borges no fue un militante, como Neruda, ni un candidato presidencial Vargas Llosa, ni un inquilino permanente de La Habana como GGM. Borges no se dejó sobornar para obtener el Nobel, a pesar de ceguera y de su apartamento criticado por “el inmobiliario” Vargas Llosa, no se arrodilló; tampoco hizo la concesión de escribir para un millón de lectores; su patria era otra, su claridad y autonomía lo llevaron a decidir su deseo de morir en Ginebra, ignoró el siglo y el idioma que escogió para morir, pues se lo permitía de un modo recurrente (como Pessoa), hasta dejar ir en su laberinto de la mano de Kodama.

Borges dio una muestra de ética cuando colgó el teléfono a quien lo llamó desde Suecia y le dijo a Kodama: "Hay dos cosas que un hombre no puede permitirse: sobornar y dejarse sobornar": solo sé que Borges seguirá ganando todos los años el Nobel, mientras olvidamos tantos nombres sucesivos de la Academia Sueca, que definió la obra de Borges como una escritura de “pequeñas figuritas literarias”.

