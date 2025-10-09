La hipocresía de Vicky Dávila ondeando la bandera al revés, como lo hizo Petro en el 2021

La bandera al revés fue símbolo de auxilio y dignidad en 2021. Hoy es usada por Vicky Dávila, quien negó ese dolor, lo que revela cinismo y memoria selectiva

Vicky Dávila, tan crítica y tan despiadada con los jóvenes del estallido social —esos mismos que fueron perseguidos, masacrados y desaparecidos por levantar su voz— en el gobierno Duque. Hoy, ella ondea una bandera al revés, igual que lo hicieron aquellos muchachos en las calles del 2021.

Qué ironía tan brutal: el símbolo que entonces llamó vandalismo, ahora lo usa como gesto de “patria herida”.

Pero no es lo mismo. Cuando un pueblo levanta su bandera al revés, lo hace para gritar auxilio. Cuando Dávila la levanta, después de haber condenado ese símbolo y callado ante las balas, los abusos y las lágrimas de esos jóvenes, lo que ondea no es una bandera, sino su propio cinismo.

La bandera al revés fue, en 2021, el grito silencioso de los barrios populares que resistieron la brutalidad estatal. Fue el símbolo del dolor y de la dignidad. En ella se concentró la voz de los que ya no podían hablar.

Hoy, ver a quienes negaron esas muertes usarla como accesorio mediático duele. Duele porque se sienten dueños de los símbolos, del relato y hasta del sufrimiento ajeno.

Los mismos que llamaron terroristas a los jóvenes, ahora dicen que el país está “en peligro”. Pero el peligro no nació con el gobierno popular: viene, de mucho antes, de los poderosos que han vivido de espaldas a la gente.

Mientras los politiqueros manipulan los símbolos, el pueblo recuerda. Y aunque quieran apropiarse de su dolor, los jóvenes del estallido, los heridos, los mutilados, los desaparecidos siguen siendo los verdaderos portadores de esa bandera. La que se izó con lágrimas, no con rating.

Lo bueno es que la señora Dávila no será presidenta; terminará arrimada a algún grupo político que, en todo caso, no la escogería como su candidata. Qué rápido se repite la historia: los mismos uniformes, los mismos gases, los mismos rostros golpeados.

Otra vez los jóvenes poniendo el cuerpo por una causa justa, mientras los noticieros miran hacia otro lado. La bandera al revés que ayer fue símbolo de dolor nacional, hoy vuelve a ondear por ellos: por quienes aún creen que la solidaridad no tiene fronteras y que la dignidad no se negocia.

