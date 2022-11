La falta que hace una palabra que encierre la pasión por el Mundial cada cuatro años

Por: David Vargas Valencia |

noviembre 24, 2022

Técnicamente, no hay palabras o concepto físico, menos filosófico, para explicar el fenómeno de la raza humana que cada cuatro años se aparece en el mundo y se roba la atención de todos los habitantes que de algún modo tienen el placer de enterarse de sus acontecimientos, algunos lo oyen desde sus radios, otros tienen la oportunidad a través de una pantalla hipnotizadora llamado televisor, otros le cuentan en la calle; en fin, todo el mundo habla de él - ¿de quién? –“El mundial”, espectáculo maravilloso que gira al compás de un bola redonda que al desplegarse por los campos, nos emprenda de alegrías y tristezas, y que hago yo un simple mortal amante del soccer, pues escribir sobre los mundiales.

Es una pasión que vive entre nosotros, ahí personas que simplemente andan por la vida de manera inconsciente sin esperar, sin contar los días que faltan para la gran fiesta pero cuando llega la fecha nos explota el volcán de emociones futbolera, que nos atrapa a todos y nos invita a sencillamente disfrutar de todo lo lindo de ver rodar un balón en el escenario verde de aquí para allá en una lucha de cuarenta y cuatro guayos.

Puede que no te guste el fútbol y te parezca algo sin sentido, tal vez tengas tus razones, tus motivos, puede que en tus argumentos acertados tenga la absoluta razón pero no, no discutas, no reproches, porque estamos ocupados observando a las estrellas mundialistas, en nuestra ignorancia estamos haciendo análisis y sacando conclusiones de posibles partidos, atrevidamente nos metemos con el futuro intentando adivinar resultados de partidos, como te lo dije no tiene explicación es simplemente magia, magia futbolera que habita en nuestros cuerpos y nuestras almas. Muchas gracias por leerme.

