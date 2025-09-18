La descarada avaricia de poder de Cabal junto al féretro de Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona denunció que María Fernanda Cabal la amenazó en pleno velorio de Miguel Turbay, en medio de tensiones por la política opositora

septiembre 18, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En su reciente regreso a Colombia, después de un corto luto que decidió pasar en Miami, María Claudia Tarazona, quien fue esposa del asesinado Miguel Turbay, confesó que en pleno velatorio en la cámara ardiente de su fallecido esposo, se le acercó María Fernanda Cabal, camuflado un pequeño micrófono que se le medio notaba en la solapa de su vestido de luto y palabras más y palabras menos, la amenazó.

La Cabal, que no puede ocultar ni tolerar que alguien diferente a ella sea la candidata oficial de la oposición a Petro, en las elecciones presidenciales le dijo: "María Claudia, tú no te debes meter en política, tú no sabes nada de esto, tú no conoces Colombia, no tienes idea, no se te vaya a ocurrir"

Palabras que María Claudia Tarazona denunció en los medios apenas regresó al país, y que María Fernanda Cabal tuvo que admitir diciendo que solo era un amable consejo. Pero el idioma corporal, el tono bajito y marcado de su voz, y la expresión de su rostro y mirada, indicaban que no era un consejo.

Era una amenaza. Y a pocos metros el féretro con el cuerpo de Miguel Turbay fue una total falta de respeto de Cabal. Pero Tarazona no ha ocultado querer ser la jefe de campaña y compañera de fórmula de su suegro Miguel Turbay quien ya se lanzó como precandidato.

Ese mismo rol lo había desempeñado con su asesinado esposo. María Claudia Tarazona, mucho mayor que Miguel, se convirtió en su jefe de campaña y así se conocieron, cuando él aspiraba apenas a ser primero un Concejal, luego un Senador y últimamente un precandidato presidencial.

La Cabal debería disimular un poco su avaricia por el poder y la Tarazona extender su luto. Se les ve a los muy mal mostrándose los dientes, con el cuerpo de Miguel Turbay aún tibio. Mala hora de las dos Marías.

