La Contraloría abrió la caja de Pandora de la Nueva EPS:  el sistema de salud ante la crisis total

VIDEO. Cara a cara con la salud. Una verdadera caja de Pandora se abrió con la auditoría que en ejercicio de sus funciones policiales realizó la Contraloría General de la Nación sobre la Nueva EPS. Los resultados son verdaderamente impactantes. 8,7 billones de pesos de facturas no procesadas, $10,5 billones de anticipos entregados a los eh hospitales y clínicas de Colombia sin procesar, sin liquidar.

Estos resultados arrojan eh una situación absolutamente crítica con un déficit patrimonial que seguramente está superando ya los 10 billones de pesos. Todo esto realizado durante los años 2023 a 2025, en los cuales el gobierno primero tomó posesión de la nueva PS y después realizó una interventoría eh de la entidad, con lo cual asumió completamente responsabilidad sobre esta situación. Hoy, o estos días, el gobierno nacional anuncia una auditoría forense por parte de la superintendencia. Aquí obviamente es muy importante establecer responsabilidades, pero lo más relevante es que el se debe establecer cuáles son los recursos que debe aportar el gobierno nacional para solucionar el detrimento patrimonial en que llevó a la nueva EPS. Eso es fundamental porque es prácticamente imposible liquidar esta entidad.

Más de 10 millones de afiliados dependen y es imposible prácticamente redistribuir la población afiliada, entre otras EPS, muchas de las cuales también ya tiene intervenidas el gobierno. Es absolutamente crítico, cómo esta situación puede desembocar en una crisis eh total del sistema de salud colombiano en la medida que ya estamos viendo los resultados y las situaciones generadas. Acordémonos que esta se realizó como una intervención para administrar. Esta no fue hecha por el gobierno nacional como una intervención para liquidar cual como se hicieron en el pasado, en los cuales se buscaba simplemente sacar las cuentas y liquidar la entidad. Aquí el gobierno nacional asumió la completa responsabilidad de los resultados de la nueva eh EPS y obviamente sus resultados son tremendamente funestos. El Consejo de Estado tiene una demanda sobre la intervención.

Señores magistrados, es absolutamente importante tener la mayor celeridad porque el gobierno nacional debe tener la responsabilidad de entregar al próximo gobierno unas cuentas saldadas y una situación legal clarificada sobre lo que pasó con este bien patrimonial de los colombianos que haber tenido semejante desenlace eh gracias a una tremendamente funesta intervención de parte del gobierno nacional. Personas están muriendo en las calles de Colombia a consecuencia de estas decisiones y gobierno y los ciudadanos del común debemos hacer que se establezcan las responsabilidades y por supuesto que se haga el rescate necesario a la entidad para poder resolver la situación que están esperando miles y no millones de pacientes en Colombia.

