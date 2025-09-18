Iván Cepeda se consolida en el Polo mientras crecen presiones sobre Carolina Corcho

Dirigentes del Polo y bases militantes promueven que Carolina Corcho se baje de la contienda y respalde a Iván Cepeda

Por: Erika Maria Angel Usuga |

septiembre 18, 2025

En el entorno político del Polo Democrático comienza a sentirse con fuerza una estrategia clara: fortalecer la figura del senador Iván Cepeda como candidato presidencial de la coalición progresista.

Fuentes cercanas al partido confirman que se estarían ejerciendo múltiples presiones hacia Carolina Corcho, actual precandidata presidencial, para que renuncie a su aspiración y se sume a la campaña de Cepeda.

Reuniones y consensos internos

Diversos dirigentes regionales y locales, al igual que la cúpula del Polo, habrían sostenido reuniones discretas en los últimos días. El propósito, aseguran, es lograr una fusión de candidaturas que fortalezca la opción de Cepeda.

En esas conversaciones, uno de los argumentos más reiterados ha sido que “la supervivencia política del Polo está en la unión de los precandidatos progresistas, no en la dispersión de fuerza”.

Los cuestionamientos a Carolina Corcho

Gran parte de la estrategia de la alianza se sostiene en las críticas hacia Corcho. Analistas señalan que su inexperiencia política afectaría la viabilidad de su candidatura.

A esto se suman los cuestionamientos a su gestión como ministra de Salud en el gobierno de Gustavo Petro, recordada por polémicas no saldadas. Tanto dentro como fuera del Polo, algunos sectores creen que ese pasado puede poner en jaque su capital político.

Además, persisten las dudas sobre la financiación de su campaña: ¿de dónde provienen los aportes y quién está detrás del respaldo? Según quienes impulsan la candidatura de Cepeda, este tema erosiona la confianza en las bases populares.

El ascenso de Iván Cepeda

Por el contrario, el senador Cepeda ha ganado impulso tras su papel en el juicio y condena de Álvaro Uribe Vélez. Para muchos militantes, este hecho consolidó su perfil como figura visible y respetada del progresismo.

“El senador Cepeda se ha convertido en el rostro más visible entre los progresistas”, aseguran sus partidarios. Su figura, dicen, ofrece legitimidad frente a la opinión pública y representa un liderazgo renovador frente a las prácticas hegemónicas.

Dirigentes opinan que esa ventaja podría perderse si no se actúa con rapidez y se evita la fragmentación del voto progresista.

Las presiones en aumento

En diálogo con este medio, dirigentes del Polo que solicitaron el anonimato señalaron que no se trata de un ataque, sino de una “reorientación táctica” frente al momento político del país.

Un vocero regional insistió: “Queremos evitar que el Polo se ahogue en discusiones internas cuando está en juego la construcción de una alternativa real y unificada”.

En diversas ciudades, las bases han instalado pasacalles y vallas que piden la renuncia de Corcho. Para muchos militantes, su inexperiencia pone en riesgo no solo al Polo sino a toda la coalición del Pacto Histórico.

La respuesta de Corcho

Pese a las presiones, Carolina Corcho no ha emitido un pronunciamiento público. Sin embargo, allegados a su campaña aseguraron que evalúa su posición con cautela.

“Carolina solo renunciará si recibe garantías políticas reales y definidas”, expresaron fuentes cercanas. Entre sus condiciones estaría mantener una plataforma programática clara y una relación equitativa dentro de una eventual alianza.

Desde su equipo advierten que renunciar sin condiciones podría enviar un mensaje de debilidad, algo que podría usarse en su contra en la etapa electoral. Por eso, insisten en que cualquier paso deberá acompañarse de una revisión programática que le asegure espacios en la coalición.

Por ahora, el debate sigue abierto y la presión aumenta, mientras el Polo Democrático define si apuesta por la unidad en torno a Cepeda o permite que la contienda interna avance con Corcho en competencia.

