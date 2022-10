Por los nuevos protocolos del ministro Iván Velásquez, la policía no puede hacer nada mientras haya banderas blancas, lo que obliga a un proceso de diálogo

Un nuevo episodio de invasión de predios por parte de indígenas misak se dio en Popayán. Lo que se ha conocido por medios locales es que la hacienda Belálcazar, construida en 1554 por Sebastián Moyano y que perteneció al maestro Guillermo Valencia y Josefina Muñoz, ha sido tomada por la comunidad misak.

El comandante de la brigada de la zona aseguró que la Policía no puede hacer nada porque los indígenas están izando banderas blancas, esto significa según el nuevo protocolo trazado por el ministerio de Defensa que no puedan desalojarlos entre tanto no haya un proceso de diálogo.

Dichas banderas son el símbolo de paz y deseo de diálogo.

Este episodio se suma a otras ocupaciones de los indígenas misak, como el el sucedido en la Hacienda Calibío el pasado marzo. Se espera que representantes del gobierno hagan presencia para entablar una conversación y solucionar el conflicto.

