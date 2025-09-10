- Esto es lo que se sabe del nuevo iPhone 17: precios, colores y algunas características

Las 4 nuevas versiones, que salen al mercado el 19 de septiembre traerán cambios potentes como pantallas de escudo cerámico más resistentes y nuevos colores.

El evento anual del hardware de Apple, realizado en Cupertino, California, dejó a los fanáticos de la tecnología curiosos ante las novedades que ofrece la marca de la manzana mordida. Entre las más novedosas está el lanzamiento del iPhone 17 Air, con un grosor de apenas 5,6 milímetros y la traducción en tiempo real que ofrecerán los nuevos AirPods Pro 3.

En total, son seis dispositivos móviles que presentaron cambios y novedades dentro de su catálogo, que incluyen a los ya nombrados audífonos, el Apple Watch Ultra 3 y los iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el delgado iPhone Air.

Lea también: El outlet oculto de Skechers, marca de los Santo Domingo, para estrenar a un mejor precio

Todos los dispositivos cuentan con un cambio relevante para mejorar su resistencia a los daños, con una pantalla de escudo cerámico. En cuanto al rendimiento y el almacenamiento, también hubo mejoras. El iPhone 17 Pro Max cuenta con una batería más grande y más memoria, con una capacidad de almacenamiento de 2 terabytes que, gracias a su rediseño, optimiza su rendimiento y disipa el calor.

En cuanto a la competencia directa del Galaxy S25 Edge de Samsung anunciado en mayo, el iPhone Air, su originalidad no solo yace en el tamaño, sino también en el titanio espacial que lo compone, exponenciando su durabilidad y permitiendo que la batería dure todo el día. Sin embargo, este modelo cuenta con una particularidad que puede desanimar la compra de algunos fanáticos acostumbrados a las tres cámaras traseras que debutaron en el lanzamiento del iPhone 11, pues este nuevo celular solo cuenta con una cámara trasera y otra frontal.

Colores y precios

Apple también añadió nuevos colores. Ahora el iPhone 17 podrá obtenerse en el color lavanda, el iPhone Air en azul cielo y el iPhone 17 Pro en naranja cósmico. Estos ejemplares saldrán a la venta el próximo viernes 19 de septiembre del 2025.

Leer más: Un nuevo y potente celular llegó a Colombia con un súper precio y varias funciones con inteligencia artificial

En cuanto a los precios, el iPhone 17 (256 GB) tendrá un costo de 799 dólares, equivalente a 3.100.000 pesos colombianos. Mientras que el iPhone 17 Pro (256 GB) va desde los 1.099 dólares, al cambio da un aproximado de 3.914.000 COP; el iPhone 17 Pro Max (256 GB), 1.199 dólares, alrededor de 4.698.000 COP.

Es importante resaltar que, a pesar de que este rango de precios está confirmado en la moneda estadounidense, puede variar una vez los dispositivos salgan a la venta en nuestro país.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.