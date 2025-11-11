La estrategia con la que RCN podría llevar al fracaso a su próxima novela, no es la primera vez que les pasa

Aunque esta producción espera levantar la audiencia del canal, hay un detalle que le juega en contra y que también lo sufrió la historia de Darío Gómez

La pelea por liderar la audiencia colombiana no ha sido pareja en los últimos meses del año. Caracol Televisión continúa dominando los rankings de sintonía gracias a sus realities y producciones de ficción, mientras RCN intenta revertir la tendencia con nuevas apuestas que, hasta ahora, no han logrado consolidarse.

Y aunque el canal prepara el estreno de una de sus grandes producciones, “La sustituta”, hay señales que indican que podría enfrentar el mismo destino de otras novelas que pasaron sin pena ni gloria.

El caso no es nuevo. En octubre de 2024, RCN intentó dar un golpe sobre la mesa con la serie biográfica de Darío Gómez, producida por Prime Video. Lo que parecía una historia prometedora terminó pasando casi inadvertida, con cifras de audiencia muy por debajo de lo esperado. Un golpe duro para el canal, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de producción y el esfuerzo que hubo detrás de una historia que aspiraba a repetir el fenómeno que en su momento generó la bionovela de Rigoberto Urán.

“La sustituta”, la nueva carta de RCN que llega con incertidumbre

Hace poco más de un año, la plataforma ViX, con la que RCN mantiene una alianza temporal, anunció esta producción grabada en los estudios del canal.

“La sustituta”, protagonizada por Majida Issa y Géraldine Zivic, fue presentada como una gran promesa para la televisión nacional. Sin embargo, su estreno se dio a mediados de 2024 directamente en ViX, diluyendo parte del impacto que podría haber tenido en señal abierta.

Aunque cuenta con un elenco sólido y una trama que prometía atrapar al público, su paso previo por la plataforma condiciona su llegada al canal. La expectativa es moderada: si bien algunos sectores creen que podría atraer buena audiencia, otros temen que repita el mismo camino de la serie de Darío Gómez, cuya emisión no logró captar la atención del público masivo.

Un informe de JustWatch sobre el consumo de plataformas durante el primer semestre de 2024 reveló un dato que no favorece a esta alianza: ViX apenas representaba el 2 % de posicionamiento en el mercado, muy por detrás de gigantes como Netflix, Prime Video, Disney+ y Max (antes HBO Max).

Aun así, RCN confía en que el salto de la historia a la televisión abierta permita darle una segunda vida al proyecto y obtener los resultados que no logró en streaming.

Elenco de 'La Sustituta'.

Por ahora, el panorama sigue siendo incierto. Mientras Caracol continúa liderando con producciones que combinan entretenimiento y formatos probados, RCN se juega una carta arriesgada. “La sustituta” podría ser la oportunidad para reivindicarse… o convertirse en otro intento fallido por recuperar el liderazgo perdido.

