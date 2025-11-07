La aplicación paisa que la saca provecho a la comida que está por vencerse, así lo hacen

Lo que nació como una idea en medio de la pandemia hoy rescata miles de toneladas de comida y alimenta comunidades en tres países

En Colombia, cada año se desperdician casi 10 millones de toneladas de alimentos, mientras millones de personas no saben si podrán comer al día siguiente. En medio de esa paradoja nació EatCloud, una aplicación que decidió usar la tecnología para cerrar la brecha entre la abundancia y el hambre.

La idea surgió en 2020, en plena pandemia, cuando Isis Espitia, Jorge Correa, Juan David Correa, Luis Carlos Correa, Daniel Cárdenas y Jorge Carpinteyro comenzaron a preguntarse por qué toneladas de alimentos terminaban en la basura cuando aún podían alimentar a miles. Su respuesta fue construir una herramienta que conectara, en tiempo real, a quienes tenían excedentes con quienes más los necesitaban.

EatCloud, la aplicación paisa que le está dando la vuelta al mundo

EatCloud funciona como una plataforma basada en inteligencia artificial y analítica de datos. Detecta alimentos próximos a vencerse, identifica organizaciones sociales que puedan recibirlos y coordina la entrega sin necesidad de bodegas ni vehículos propios. Así, aprovecha las redes logísticas existentes, pero con un propósito solidario.

El modelo comenzó en Medellín y hoy opera en Colombia, México y Ecuador, con presencia en más de 130 ciudades. En solo cinco años, EatCloud ha rescatado 49.000 toneladas de comida, evitando la emisión de más de 112.000 toneladas de CO₂ y beneficiando a 300.000 personas.

El trabajo de EatCloud no ha pasado desapercibido. En 2025 fue reconocida con el Women Empowerment Award de la Fundación Bayer, un premio internacional que apoya emprendimientos liderados por mujeres con impacto social. Además, ha sido destacada por ONU-Hábitat, Microsoft Change Makers y el Programa Mundial de Alimentos por su aporte al desarrollo sostenible.

Ahora, la aplicación paisa prepara su expansión hacia España, como primer paso para llegar a otros mercados de Europa y América Latina. Su objetivo es claro: que ningún alimento apto para el consumo termine en la basura.

