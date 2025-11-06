- El terror japonés llega a Colombia con una película que está aterrorizando al mundo

La cinta japonesa que ha recorrido los principales festivales del mundo llega a Colombia con una historia sobre el dolor, la pérdida y los límites del amor

En el país del sol naciente, donde la tradición se mezcla con lo sobrenatural, nació una historia que ha puesto a temblar al público de medio mundo. Dollhouse: Muñeca Maldita llega a los cines de Colombia este 6 de noviembre, con el sello del director japonés Shinobu Yaguchi, conocido por éxitos como Waterboys y Swing Girls, quien esta vez sorprende al dejar la comedia para sumergirse en el terreno del horror psicológico.

La cinta cuenta la historia de Kae Suzuki (Masami Nagasawa) y su esposo Tadahiko (Koji Seto), una pareja marcada por la pérdida de su hija de cinco años. En medio del duelo, Kae encuentra en un mercado de antigüedades una muñeca con un parecido perturbador a su hija fallecida. Lo que empieza como un consuelo termina convirtiéndose en una pesadilla: la muñeca reaparece años después, justo cuando la pareja ha vuelto a tener una niña, trayendo consigo una cadena de sucesos inexplicables.

Lejos de los sustos fáciles, Dollhouse: Muñeca Maldita apuesta por un terror más íntimo y emocional. El miedo nace del dolor, del apego y del deseo de no dejar ir aquello que amamos. Ese duelo se refleja incluso en la atmósfera visual: filmada en la isla de Chirin-ga-jima, un lugar que solo se conecta con tierra firme cuando baja la marea, la película transmite la sensación de aislamiento, de estar atrapado entre el amor y la oscuridad.

Una muñeca con alma y una estética que hipnotiza

Uno de los mayores aciertos del filme es Aya, la muñeca que da vida al terror. Fue creada por Kakusei Fujiwara, experto en efectos prácticos y maquillaje FX, inspirado en las muñecas tradicionales del período Edo. Su diseño, con rasgos asimétricos, logra algo inquietante: según el ángulo de la cámara, su rostro parece cambiar de expresión. Es una figura que respira, observa y manipula, y que recuerda por momentos a los clásicos del terror japonés como Ju-On o Dark Water.

La película combina técnicas tradicionales con recursos modernos de iluminación y sonido. Cada plano está pensado para incomodar al espectador: el silencio, los suspiros, la lluvia golpeando la madera… todo contribuye a una sensación de claustrofobia emocional.

Desde su estreno el 13 de junio de 2025, la cinta ha recorrido festivales internacionales como el Far East Film Festival (Italia) y el New York Asian Film Festival, donde fue parte de la selección oficial. En Japón, fue nominada a Mejor Dirección de Arte en los Premios de la Academia Japonesa y ya superó el millón de espectadores, con una recaudación de más de 12 millones de dólares.

Más que una historia de fantasmas, Dollhouse: Muñeca Maldita es una reflexión sobre el dolor, la pérdida y el vínculo entre los vivos y los muertos. Shinobu Yaguchi logra un equilibrio entre lo emocional y lo espeluznante, demostrando que el verdadero terror no siempre viene del más allá, sino de lo que el alma se niega a soltar.

