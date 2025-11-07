El exjugador de Millonarios que conquistó Africa y Estados Unidos con sus goles, esta es su historia

El “Bombardero de Kennedy”. Así lo conocieron en el fútbol colombiano a Leonardo Castro Cortés, exjugador de Millonarios. Aquel joven bogotano que creció jugando en las canchas del suroccidente de la ciudad, hoy es una de las figuras del Greenville Triumph, equipo de Carolina del Norte que tiene entre sus propietarios al mismísimo Ronaldinho. Aunque su carrera lo llevó por varios clubes e incluso diferentes continentes, su historia es la de un futbolista que nunca se rindió y que encontró su lugar lejos de casa.

Inició su proceso en Caterpillar Motor, una de las escuelas más reconocidas de Bogotá, de donde pasó a probarse en Millonarios. En 2008 debutó en la categoría sub-20 del club embajador y, dos años después, Óscar Héctor Quintabani lo subió al equipo profesional. Su paso por el conjunto azul no fue el más exitoso en cuanto a goles, pero sí le permitió abrirse camino en el fútbol profesional y forjar amistades que conserva hasta hoy. En 2011 dejó el club para fichar por Alianza Lima, en Perú.

En el país inca también jugó para CNI (Colegio Nacional Iquitos), hasta que en 2012 regresó a Millonarios. Sin embargo, no logró consolidarse. Pasó luego por La Equidad, Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo y Deportivo Pereira, clubes en los que su talento era evidente, pero la suerte parecía esquiva. Hasta que en Bolivia, todo cambió para Leonardo Castro y su familia.

De Bolivia a África: el giro inesperado del exjugador de Millonarios

En 2015 llegó su gran oportunidad. Su destacada participación en la Copa Libertadores con Universitario de Sucre llamó la atención del Mamelodi Sundowns, uno de los clubes más poderosos de Sudáfrica. Sin muchas expectativas, Castro aceptó viajar para realizar las pruebas, sin imaginar que allí viviría los mejores años de su carrera. Con el equipo de Pretoria, demostró su calidad, su potencia y su olfato goleador.

Bajo la dirección del millonario Patrice Motsepe, el Mamelodi vivió una época dorada. Con una nómina ambiciosa, Castro fue pieza clave en los títulos que marcaron la historia del club: Copa de la Liga, Premier League Sudafricana, Supercopa de la CAF, y, sobre todo, la Liga de Campeones de África, un logro inédito para un jugador colombiano.

Estuvo allí hasta 2017, cuando un desacuerdo con la dirigencia lo llevó a fichar por Kaizer Chiefs, otro de los grandes del continente. Aunque fue una etapa menos productiva, mantuvo su nivel competitivo. Su paso por África se extendió hasta 2022, con un balance de 185 partidos, 45 goles y 18 asistencias, además de un lugar en la memoria de los hinchas africanos.

El nuevo reto de Leonardo Castro en Estados Unidos

Tras un breve período sin equipo, el exjugador de Millonarios encontró un nuevo comienzo en Estados Unidos. Hoy, Leonardo Castro viste los colores del Greenville Triumph, donde no solo ha sido una pieza clave en el ataque, sino también un referente dentro del vestuario.

Su madurez y experiencia lo llevaron a obtener la licencia de entrenador, asegurando así su futuro en el fútbol más allá de las canchas. Desde Carolina del Norte, el bombardero de Kennedy sigue escribiendo su historia, demostrando que los sueños que nacen en los barrios del suroccidente bogotano también pueden brillar en el resto del mundo.

