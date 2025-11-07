- Así puede visitar gratis los Museos de Bogotá este viernes

La alcaldía de Bogotá con su iniciativa La Noche de Museos permite la entrada a estos sitios para acercar los capitalinos a conocer su historia

La ciudad de Bogotá se prepara para vivir una noche distinta este 7 de noviembre cuando se celebre la Noche de Museos de Bogotá VI, evento que volverá a teñir de cultura, historia y arte sus museos y espacios patrimoniales hasta bien entrada la noche. Las puertas se abrirán en un horario extendido, diferente al convencional, con entrada libre en buena parte de los casos y una programación cultural que invita a recorrer la ciudad de otra forma, sin prisas y con curiosidad.

La propuesta arranca con un claro objetivo de fondo: fomentar el acceso y la participación ciudadana, y darle otro ritmo a la noche capitalina. Como lo plantea la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta edición busca fortalecer el sector museal de la ciudad y vincularse con la III Noche Iberoamericana de Museos, lo que añade una dimensión de intercambio internacional a la velada. Más de diez museos y espacios culturales ya han activado su programación especial.

Recorrer un museo un viernes por la noche es una experiencia que va más allá de admirar piezas en silencio. Habrá talleres, intervenciones artísticas, música en sala y visitas guiadas extendidas. En la zona sur de la ciudad, por ejemplo, el Museo de los Chircales y del Ladrillo, ubicado en la Carrera 12 Bis # 49A 46 Sur, ofrecerá talleres de ladrillo artesanal al atardecer, charlas sobre arquitectura del barrio y presentaciones musicales que mezclan historia y vecindarios.

Museos como el Museo de los Años 40 y la Ciudad, en el barrio Restrepo, abrirán hasta las 11 de la noche con lecturas de autor y recorridos con perspectiva de género, una apuesta por vincular comunidad, memoria y arte. En el norte, el Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de Colombia ofrecerá temáticas tan dinámicas como “química que juega, legado que brilla”, para que los visitantes experimenten y participen activamente de la ciencia en una noche cultural.

Lo interesante de esta jornada es que apela al sentido de ciudad. Calles que normalmente descansan, en la noche se llenan de luces, murmullos y puertas abiertas. La noche deja de ser sinónimo de calma para transformarse en una invitación a explorar la memoria, el patrimonio y las comunidades. Además, se refuerza el concepto de que los museos de Bogotá no deben estar encerrados en un horario tradicional, sino que pueden conectarse con la vida urbana y con las personas en su tiempo libre.

Para quienes planean la salida esta noche, algunos consejos prácticos pueden ayudar: revisar la programación online antes de ir para seleccionar uno o dos museos como punto de partida, llegar con tiempo a actividades especiales que podrían tener cupo limitado y aprovechar el ingreso gratuito o con inscripción rápida. En ciertos museos habrá música en vivo, arte performativo o talleres que requieren estar desde las 5:00 p.m. para aprovechar todo el evento.

La VI Noche de Museos de Bogotá 2025 se presenta así como una ocasión para redescubrir la capital, para visitar museos que quizá no se habían considerado y para vivir una noche diferente, más urbana, más viva y más cultural. Cuando las luces bajan y los pasillos de los museos se llenan de pasos nocturnos, Bogotá demuestra que el patrimonio no duerme, que está dispuesto a recibir a cualquiera que quiera mirar, preguntar y sorprenderse.

