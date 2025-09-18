El rapero gringo implicado en un asesinato en Estados Unidos que vendrá a cantar a Colombia

D3vd, conocido por canciones célebres en Tik Tok, hace parte del cartel de uno de los festivales más importantes del país y se presentaría en el 2026

D3vd, conocido por canciones célebres en Tik Tok, hace parte del cartel de uno de los festivales más importantes del país y se presentaría en el 2026

Celeste Rivas tenía apenas 13 años cuando desapareció. Sus padres la vieron por última vez el viernes 5 de abril del 2024, al salir de su casa en Lake Elsinore, California. Vestía un pantalón gris, un buzo negro y sandalias con estampado de Hello Kitty. Era una noche cálida de primavera cuando cruzó la puerta de su casa por última vez.

Después de más de un año de la desaparición, por fin hay noticias sobre la adolescente, aunque estas no son positivas. El pasado 8 de septiembre la policía encontró un cuerpo en descomposición al interior de un automóvil negro de marca Tesla, el cual se encontraba en depósito de remolques de Hollywood en Los Ángeles.

El vehículo había sido abandonado días antes y gracias a las denuncias de vecinos y trabajadores, la policía acudió al lugar para averiguar la raíz del olor putrefacto. Según las autoridades, el cadáver se encontraba desmembrado, en avanzado estado de descomposición y envuelto en plástico. Tras revisar los restos, lograron identificar a Celeste, quien tenía un tatuaje en el dedo índice derecho.

Pero la historia no termina ahí. La madre de la víctima habló con el medio estadounidense TMZ y reveló que su hija tenía un novio que se llamaba David, nombre que coincide con el dueño del automóvil: David Anthony Burke, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como D4vd.

El rapero de 20 años no se ha pronunciado al respecto a pesar de que su vehículo está a su nombre y no se reportó como robado, pero su equipo legal ha confirmado que se encuentra cooperando para adelantar la investigación. Además, canceló la gira en la que estaba en curso, en la cual presentaba su álbum debut, que estrenó en abril de este año.

Según fuentes oficiales, aún no se han determinado sospechosos. Por ello, la policía ha empezado a reconstruir los hechos con videos de seguridad de la zona.

El estrellato de D3vd y su llegada a Colombia

La relación de D4vd con Colombia no es tan lejana como podría parecer. El rapero, oriundo de Texas, tenía prevista su llegada al país en 2026 como parte del cartel del Festival Estéreo Picnic, cuya programación fue revelada hace apenas diez días. No obstante, hasta el momento, Páramo Presenta, la productora encargada del evento, no se ha pronunciado al respecto.

El ascenso de D4vd en la industria musical comenzó cuando su canción Romantic Homicide se volvió viral en redes sociales. Desde entonces, ha consolidado su carrera, especialmente tras el lanzamiento de su primer álbum de estudio en abril.

En medio del escándalo, varios artistas que han trabajado con él se han manifestado públicamente. Una de ellas es Kali Uchis, a quien algunos han vinculado con el rapero, señalándola como su amiga. La colombiana aclaró que, aunque colaboró en una canción con D4vd, no mantiene una relación de amistad con él.

