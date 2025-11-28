Hace 10 años los paisas celebraban la apertura del liceo francés en Medellín, como una expansión del tradicional liceo francés en Bogotá. Que tiene más de 91 años y que formó parte de la avanzada cultural del gobierno Francés.

El colegio logró buenos resultados financieros, a manera de ejemplo, en 2024 alcanzó utilidades por $ 643 millones de pesos. Por los buenos resultados llamó la atención de Red de Colegios Colombianos (Redcol), quien decidió venderlo en 2022 a Cognita Schools Limited, un grupo británico, por $ 616 millones de pesos. Ahora el liceo que tiene de rector a Oliver Prevost está en manos de Ashmore Group, un gestor de inversiones quien vio una oportunidad en el Liceo Francés de Medellín.

Ashmore en Colombia tiene varios proyectos: una empresa de pellets de madera, Bioena S.A.S, una sociedad de Oncología y Hematología, peajes, un centro logístico llamado Lógika etc. Los británicos en Colombia tienen al mando Camilo Villaveces; no obstante, para el año 2016 va ser reemplazado por Juan Pablo Fonseca, quien venía trabajando como jefe de Inversiones y Adquisiciones en Ashmore Colombia.

Fonseca logró un buen manejo de cerca de $ 900 millones de dólares. Su trabajo llamó la atención de Mark Coombs, CEO de Ashmore Group quien lo vio como la persona indicada para ser el presidente de la Junta Directiva Ashmore Colombia. Ashmore quiere manejar la primera flota de taxis eléctricos nuevos en Bogotá y el corredor Proyecto Accesos Norte Fase II. Un proyecto de casi cinco kilómetros que conectaría el desarrollo de Lagos de Torca, mediante la ampliación de tres a seis carriles de la Autopista Norte.

