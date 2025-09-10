El poderoso portátil gamer con un precio de locura en el Éxito, se podrá ahorrar más de 3 millones

Dentro de los descuento del Éxito, se encuentra esta opción ideal para realizar múltiples tarea y también para aquellos exigentes amantes de los juegos

¿Cansado de ese viejo computador que se traba con solo abrir un programa o que se congela al intentar correr un juego? Ese es un problema común: muchos dispositivos no cuentan con la potencia suficiente para soportar las exigencias actuales. Claro, un buen PC gamer puede costar una fortuna y, por eso, muchos prefieren seguir con sus equipos antiguos. Pero hay buenas noticias: el Éxito tiene en oferta un portátil gamer de alto rendimiento con un descuento sorprendente que lo hace mucho más accesible.

Un potente portátil gamer a precio de locura en el Éxito

El modelo en cuestión es el HP Victus 15 Fb2025la, diseñado para ofrecer potencia, rendimiento gráfico y velocidad sin dejar de lado la portabilidad. Su precio habitual en el mercado es de $6.499.999, pero actualmente el Éxito lo tiene con un 61% de descuento, lo que deja su valor final en $2.497.999. Una cifra bastante competitiva que lo convierte en una de las ofertas más llamativas para quienes buscan renovar su equipo. Este es el link del producto.

Eso sí, vale la pena señalar que en otras páginas especializadas se encuentra a un precio base más bajo que el sugerido inicialmente por el Éxito, aunque de todas formas el descuento de esta cadena lo deja en un nivel muy atractivo frente al promedio del mercado.

Características de este gran computador

El HP Victus 15 ofrece especificaciones pensadas para el usuario gamer y para quienes necesitan un equipo de alto desempeño. Su pantalla FHD de 15,6 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz garantiza imágenes fluidas y detalladas, algo fundamental para juegos de acción o competitivos.

En cuanto a hardware, viene equipado con un procesador AMD Ryzen 5 8645HS, 16 GB de memoria RAM y un SSD de 512 GB, lo que asegura tiempos de carga rápidos y la posibilidad de ejecutar múltiples aplicaciones sin trabas. Para los gráficos, incluye una NVIDIA GeForce RTX 2050, tarjeta que permite disfrutar de títulos modernos con trazado de rayos y un rendimiento optimizado.

A todo esto se suma un diseño pensado para gamers: teclado retroiluminado, sistema de refrigeración eficiente y conectividad amplia para periféricos y accesorios. Una máquina ideal no solo para juegos, sino también para tareas de productividad, diseño, edición de video o estudio.

