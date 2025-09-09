El outlet oculto de Skechers, marca de los Santo Domingo, para estrenar a un mejor precio

Junto a Plaza Central, se encuentra esta gran bodega de tenis donde podrá encontrar una gran variedad de opciones de esta marca

Skechers se ha consolidado como una marca prestigiosa en el mercado del calzado, con un portafolio amplio y diseñado para adaptarse a todos los estilos. Ahora, bajo el control de los Santo Domingo, busca consolidarse como una de las favoritas de los colombianos. Sin embargo, sus precios pueden resultar elevados para algunos bolsillos. Para esa situación existen lugares especializados que ofrecen sus productos con rebajas y descuentos especiales. Ese es el caso del outlet oculto de Skechers en Bogotá, un sitio que sorprende por su variedad y precios.

La ubicación del outlet oculto de Skechers que pocos conocen

La historia de Skechers empezó en Estados Unidos en 1992 y, tras varias décadas de expansión, se convirtió en una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo. En Colombia cuenta con diversos puntos de venta en varias ciudades, pero hay un espacio que se roba todas las miradas: un outlet poco conocido donde los precios se vuelven más tentadores.

Este lugar está ubicado junto al centro comercial Plaza Central, cerca de la zona de outlets de Las Américas. A primera vista parece una gran bodega, pero basta con entrar para descubrir una amplia variedad de productos originales de la marca. Allí se pueden encontrar opciones para todos los gustos y presupuestos, desde tenis deportivos hasta diseños más casuales o incluso formales.

Los precios que llaman la atención

Aunque es importante aclarar que, al tratarse de una marca de prestigio y calidad, no se trata de precios como los de una réplica, sí es posible hallar opciones muy por debajo del valor de las tiendas tradicionales. En este outlet hay pares de tenis desde $230 mil, aunque también es posible encontrar algunos desde $200 mil. Por supuesto, existen modelos más costosos que superan los $300 mil, así como otros que mantienen su precio completo.

Lo más llamativo son los productos en remate, con pares que pueden costar apenas $80 mil pesos. Una cifra difícil de encontrar en una marca que normalmente maneja precios mucho más altos. Además, no solo hay tenis: también se encuentran maletas, medias y accesorios con el sello de Skechers.

El espacio de Skechers para toda la familia

Este outlet también cuenta con una sección dedicada exclusivamente a niños, donde los precios oscilan entre los $150 mil y $200 mil pesos. Una opción ideal para los padres que buscan calidad sin tener que pagar lo mismo que en una tienda de centro comercial.

Finalmente, para quienes prefieren un estilo más formal, también hay pares diseñados para ese público. Claro, los precios en esta línea suelen ser más elevados, pero siguen estando por debajo de los que normalmente se ven en las vitrinas oficiales.

En conclusión, este outlet oculto de Skechers en Bogotá se convierte en una alternativa muy interesante para quienes desean productos originales, con garantía y variedad, pero a precios mucho más accesibles. Una joya escondida que cada vez gana más adeptos en la capital.

