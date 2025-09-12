El nuevo outlet de electrodomésticos con descuentos que sorprenden: neveras, televisores y más

Comprar un buen artículo del hogar puede ser una tarea titánica por los precios elevados de los productos, pero en este lugar, hay ofertas imperdibles

Hoy en día no hace falta salir de casa para darse cuenta de que los precios de casi todo están por las nubes. Los electrodomésticos, en especial, se han convertido en un verdadero lujo: aquellos más útiles o con tecnología de punta parecen estar reservados para quienes puedan pagar cifras cada vez más altas. Sin embargo, todavía existen lugares que rompen la regla. Ese es el caso de un nuevo outlet de electrodomésticos en Bogotá que está llamando la atención por los descuentos que ofrece.

Un nuevo espacio en Modelia para ahorrar en grandes compras

Este nuevo punto de venta pertenece al Grupo Mansión, una compañía que ya cuenta con varias tiendas en Bogotá y Cundinamarca. La dirección exacta es Calle 23G #75-06, en Modelia, y su promesa es simple: convertirse en un aliado para el bolsillo de quienes buscan renovar sus electrodomésticos sin vaciar la cuenta bancaria.

Algunos de los productos.

Allí se pueden encontrar productos con descuentos de hasta el 50%, además de otras referencias que normalmente son costosas en el mercado y que en este lugar tienen precios mucho más accesibles. El creador de contenido @priceitcol, conocido por compartir este tipo de hallazgos en la ciudad, ya mostró algunos de los beneficios de visitar este espacio.

Productos nuevos, precios más bajos: así es el nuevo outlet de electrodomésticos

Aunque se trata de un local pequeño, la variedad sorprende: neveras, lavadoras, secadoras, televisores y hasta nevecones. Todos los artículos son nuevos, aunque algunos presentan golpes o rayones mínimos, algo que no afecta su funcionamiento pero sí ayuda a que los precios bajen considerablemente.

Un ejemplo es una moderna nevera Samsung con pantalla táctil y funciones avanzadas, que en el mercado puede costar más de 10 millones de pesos, pero que en este outlet se consigue en menos de 8 millones y medio. Y no es el único caso: los descuentos alcanzan cifras de millones de pesos en productos de alta gama.

Este nuevo outlet de electrodomésticos se perfila como una gran opción para quienes necesitan comprar sin pagar de más. Aunque la disponibilidad de productos es limitada, lo cierto es que los descuentos hacen que valga la pena acercarse a Modelia y revisar las ofertas. En tiempos en los que cada peso cuenta, este tipo de espacios pueden marcar la diferencia para muchos hogares.

